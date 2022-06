NOVIJE CIGARETE IMAJU VEĆE RUPICE NA FILTERIMA, OVO JE NJIHOVA PRAVA SVRHA: Garantujemo da nijedan pušač ne zna

Da je pušenje štetno, i to ne samo za one koji “duvane” i već i za pasivne pušače, to svi znaju. U većini zemalja širom svijeta je u potpunosti zabranjeno pušenje u javnim objektima, što je umnogome uticalo na prodaju ovih nezdravih proizvoda.

Pa tako su se proizvođači dosjetili da naprave neku blažu, “light” verziju cigareta, koje (navodno) manje štete nanose zdravlju. E tu na scenu stupaju ovi filteri…

Filteri “light” cigareta sadrže vrlo male otvore za ventilaciju kroz koje se uvlači dodatni vazduh kada pušač povuče dim. Napravljene su s ciljem da imaju manje šteno dejstvo na koncentraciju otrovnih materija jer razređuju dim. Pušači zato često doživljavaju ove cigarete boljim.

Međutim, važno je napomenuti da su sve cigarete štetne i da mogu da izazovu brojne bolesti, od kardiovaskularnih do malignih, a ovo važi i za one “light”… prneosi “Novi“.

