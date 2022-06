Ovaj znak je baš tvrd orah, a nikad to ne biste ni naslutili

Ako uspijete da osvojite ovaj horoskopski znak, vi ćete uživati ​​u njegovoj toplini, brizi i ljubavi, ali ako ga izigrate, pazite se! Pretvorit će se u oružje.

To je Rak!

Rakovi su one osobe koje nam prvo padnu na pamet kada pravimo planove za izlazak.

Zreli Rak zna da postoji mjesto za sve i da sve ima svoje mjesto, oni nikada namjerno ne pokušavaju privući više pažnje na sebe. Oni će se potruditi da se dobro provedete, to je nešto što ih obnavlja i puni im baterije.

Rak naporno radi i ne boji se izazova. On zna da je potrebna borbenost i odlučnost kako bi se postigli ciljevi i neće prestati sve dok se posao ne završi. S druge strane može postati toliko fokusiran na svoj rad da to može uticati na porodicu i odnose. – Ono što je moje, moje je, a ono što je tvoje – tvoje je – može biti mentalitet Raka. On naporno radi za sve i očekuje od drugih da učine isto. Rakovi ne traže pomoć i verovatno vam je neće pružiti ukoliko mu zakucate na vrata. Rak je vodeni znak, kao i Škorpije i Ribe, a oni su, naravno, nadareni za navigaciju u emocionalnim vodama njihove psihe.Oni veruju svojoj intuiciji i prate svoje instinkte, njima prepuštaju budućnost svog opstanka.

Podjednako kao i Škorpija, kad se osjeća emocionalno povijređen on će izvući klješta i uštinuti vas, jer na taj način može najbrže dobiti reakciju. Međutim, za razliku od Škorpije, njihovi napadi nisu tako duboki ili proračunati. Glavni cilj Raka je obrana i otklon, za razliku od „napadni s ciljem da ubiješ“ mentaliteta Škorpije. Rak je najbrižniji od svih horoskopskih znakova. Ponosi se svojom brigom za porodicu. On uživa u ulozi hranitelja, to mu daje osećaj važnosti, oseća se cenjeno i poštovano. Emotivne potrebe mladih Rakova su izuzetno visoke, a ako se ne neguju pravilno, on ima tendenciju da sakrije pravog sebe ispod mnogostrukih slojeva svojih „ljuski“ kako bi emotivno zaštitio sebe. On počinje da gleda na svet sa strahom, a to je razlog njegove opreznosti u mnogim životnim situacijama. Ukoliko želite da zadržite Raka, morate učiniti da se oseća sigurno i zaštićeno.

Jeste li ikada bili na moru, ljetnjem odmoru uz živu muziku i ples – kad odjednom Rakovi „prokrče svoj put iz mora kako bi proverili što se dešava i krenuli u akciju?”. To ne može biti istinitije. Rakovi su radoznali po prirodi i ništa ih ne privlači više od pozitivnih vibracija. Rak je društven i voli izlaske, a ipak najprijatnije se osjeća u svom prostoru. On voli izlaske jer tada dobija osjećaj za svijet, ali kada želi samo jednostavno da se pusti, pretvara se u pustinjaka. Rak je najvjerniji znak. On je pun razumijevanja, saosjećajan je i lako oprašta. On razumije da svako ima svoje mane i zbog toga nikome ništa ne zamjera. Pojam “oprostiti i zaboraviti” ne može da se odnosi na bilo koga osim na njega, ali nemojte misliti da ga zato možete iskorišćavati… tri crvena kartona i vi izlazite iz igre, piše Krstarica.

