Njegov stil maženja otkriva kakve emocije gaji prema vama

Način na koji se vaš muškarac ponaša prema vama je prvi i najvažniji pokazatelj njegovih osjećanja. Važan je trud koji ulaže u vaš odnos. Ali, postoje i neki vrlo slatki pokazatelji kao što je njegov način maženja sa vama, koji će vam umjesto njega otkriti sve što želite da znate. Zavirite u našu galeriju i saznajte na osnovu njegovog stila maženja šta osjeća prema vama.

Zapleteni haos

Muškarac koji preferira ovaj stil maženja zapravo ne zna tačno šta želi, ali zna da želi vas. Iz ovog razloga njegov stil maženja djeluje kao pravi haos. On će vas željeti blizu sebe, ali ne i previše blizu. S vremena na vrijeme će isprobavati različite položaje za maženje dok ne pronađe onaj koji vam oboma najviše odgovara. Ako je po prirodi neodlučan kao što je u pogledu maženja, šanse su da će proći neko vrijeme prije nego što vam otkrije svoja prava osjećanja.

Licem u licem

Ovaj muškarac ne samo da je zaljubljen u vas, već se osjeća i kao najsrećniji čovjek na svijetu jer može da podijeli dati trenutak sa vama. Ako on obožava da gleda vaš izraz lica dok vas nježno miluje, to znači da želi da uživa u vašem osmjehu, jer za njega od toga nema ljepšeg prizora. Najvažnije od svega je zapravo to da kada su muškarac i žena okrenuti jedno drugom licem u lice, to ukazuje na iskreno povjerenje među njima. prneose “Nezavisne“.

Vaša glava naslonjena na njegove grudi

Ovim potezom on vas metaforički i doslovno drži blizu svog srca. On želi da se osjećate bezbjedno kraj njega i ima podsvjesnu želju da vas zaštiti od svega lošeg na ovom svijetu. Ovakav muškarac će biti neko ko nikad neće ženi dozvoliti da nosi pretešku torbu i ko će se uvijek sam pobrinuti za sve popravke po kući. Njegov zaštitnički instinkt osjetićete na svakom koraku, što je zaista ohrabrujuće.

On se naslanja na vas

U najvećem broju sloju slučajeva on će svoju glavu nasloniti na vaše grudi, rame ili je spustiti na vaše krilo da ga nježno milujete po kosi. Ako je ono njegov omiljeni položaj za maženje to je znak da vam poručuje da ste mu potrebni. On je muškarac koji kraj sebe želi snažnu i nezavisnu ženu na koju se može osloniti i u koju može da ima bezuslovno povjerenje.

Zagrljaj sa jednom rukom

Ovakav način grljenja može biti problematičan za tumačenje. On je taj koji ne voli pretjerano maženje, ali daje svoj doprinos svrsi. Dva su moguća scenarija. Prvi bi bio da je prepoznao da vi volite da se mazite i da se trudi da vam udovolji iako to nije nešto u čemu pretjerano uživa, a drugi da mu se i ne dopadate baš toliko da bi se više od ovog trudio oko vas, prenosi B92.

Facebook komentari