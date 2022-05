VEĆINA NAS NE ZNA KAKO DA PRAVILNO KORISTI KLIMU: Glavobolje i ukočenost se javljaju iz ovih razloga!

Uskoro kreću vreli ljetnji dani, te svi ljudi koji posjeduju klima uređaj, krenuće sa korišćenjem. Ona se zvanično smatra bezvednom po zdavlje ljudi, ali samo ukoliko se ispoštuju ovi savjeti.

U ljetnjem periodu, optimalna temperatura vazduha zatvorenog prostora treba da je za 5 do 10 stepeni Celzijusa niža u odnosu na spoljnu temperaturu vazduha. Klima uređaj koji previše hladi unutrašnje prostorije, kada je napolju visoka temperatura, može dovesti do pojave glavobolje, ukočenosti vrata i dijelova tijela. Nikako ne smije da bude usmjerena direktno na vas, jer će će to takođe izazvati ukočenost određenih dijelova tijela i glavobolje.

Klima uređaj mora da bude obavezno čist prije uključenja, kako bi se osigurao kvalitetan vazduh.Neadekvatno održavani filteri u klima uređajima mogu biti rasadnici bakterija i virusa koji mogu izazvati blaže i teže forme respiratornih infekcija.

Rashladne uređaje treba uključivati kada je temperatura spoljašnjeg vazduha veća od 28 stepeni. Kada su spoljašnje temperature niže, ne treba uključivati rashladne uređaje, jer se mogu obezbijediti optimalni temperaturni uslovi prirodnim provjetravanjem zatvorenog prostora.

Svakako da će vam biti bitno da imate manje račune za struju, a to ćete uspijeti ako klima uređaj ne uključujete kada je spoljna temeratura niža od 28 stepeni Celzijusa.

Ukoliko uz vještačku ventilaciju postoje i uslovi za prirodnu ventilaciju, preporuka je da se periodično, na svakih 30 minuta ili jedan sat, otvore prozori i/ili vrata u trajanju od nekoliko minuta i na taj način obezbjedi dodatna razmjena vazduha. prneosi “Novi“.

