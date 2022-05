Razbijte rutinu: Dva načina da osvježite vezu

Zamjena dužnosti, objašnjavaju psiholozi, unosi određenu svježinu u odnos, a istovremeno pomaže partnerima da sagledaju perspektivu onog drugog.

Zamijenite uloge

Unesite nešto novo u svoje svakodnevne aktivnosti. Ako inače vi kuhate, a on šeta psa, neka se za promjenu on okuša u kuhinji, a vi preuzmite izvođenje ljubimca.

Umjesto da, kao i obično, vaš dečko vozi na putu do vikendice, vi sjedite za volan, a njemu dopustite da preuzme ogranizaciju vikend aktivnosti. Zamjena dužnosti, objašnjavaju psiholozi, unosi određenu svježinu u odnos, a istovremeno pomaže partnerima da sagledaju perspektivu onog drugog.

Uradite nešto neočekivano

Ujutro uglavnom ne znate kako se zovete, pa je vaš dragi odavno odustao od pokušaja jutarnjeg vođenja ljubavi, iako on to obožava. Iznenadite ga i uđite mu pod tuš prije doručka. Ili ga zamolite da dođe po vas na posao, a onda mu recite da produži do nekog usamljenog mjesta, piše Avaz.

