Japanska mudrost – 3 osobine koje su važnije od inteligencije, talenta i ljepote

To su osobine koje čovjeka mogu odvesti do cilja, ali ga ne mogu učiniti mudrijim i jačim. Inteligencija jeste jako važna, ali ako čovjek ne zna da je koristi, neće mu puno pomoći. Pametna osoba se neće previše hvaliti svojim vještinama jer zna da tako sama sebi može stvoriti neprijatelje, a to mu može donijeti brojne poteškoće i nevolje. Ljepota nam može pomoći da ostavimo dobar utisak i impresioniramo druge. Ljepota može pomoći ženi da nađe svoju sreću i da zadrži ljubav u svojoj porodici. Ljepota može pomoći muškarcu da postane jači, da nađe ljubav i sreću, ali šta se dešava ako se osoba oslanja samo na ljepotu i svoj fizički izgled? Tada se osoba ne razvija, ne radi na sebi i vjeruje da sve može postići zahvaljujući svojoj ljepoti i izgledu. Često zaboravljamo da ljepota može dovesti do zavisti i pokvariti odnose među ljudima. Ljepota nam ne pomaže uvijek da nađemo sreću već ponekad može izazvati sukobe. Talenat može pomoći čovjeku da postigne mnogo toga u životu. Osoba koja zna iskoristiti svoj talenat na pravi način može postići mnogo više nego što se od nje očekuje. Talenat nam pomaže da se istaknemo tamo gdje drugi ne mogu, ali isto tako talenat može izazvati prezir i zavist kod drugih. Japanci vjeruju da postoje tri osobine koje su važnije od inteligencije, talenta i ljepote, a to su osjećaj za mjeru, strpljenje i sposobnost ćutanja. Ove kvalitete nam mogu biti mnogo korisnije od inteligencije, talenta i ljepote. Strpljenje nam pomaže da ne skrenemo sa puta ako ne uspijemo.

Ono nam pomaže da izdržimo svaku neugodnu situaciju, pomaže nam da postanemo jači i čekamo pravi trenutak. Osjećaj za mjeru nas uči da ne budemo zavidni, uči nas kako da se ponašamo kada imamo malo i kada imamo mnogo. Sposobnost ćutanja nam pomaže da održimo dobre odnose sa ljudima

To znači da nam za postizanje ciljeva nije uvijek potrebna inteligencija, već strpljenje, sposobnost ćutanja i osjećaj za mjeru kao što kaže japanska mudrost. “U ljudskom karakteru postoje tri zlatne osobine, strpljenje, osjećaj za mjeru i osjećaj za ćutanje. Ove osobine nam ponekad pomažu više nego inteligencija, talenat i ljepota.”

