Ruined orgasm ili ‘uništeni orgazam’: evo što se skriva iza ove tehnike se*sa

Doista, što je to „ruined orgasm“? Na prvu ne zvuči baš obećavajuće. „Uništeni orgazam“, u prijevodu, ili upropašteni orgazam, i tako ga možemo zamisliti (i previše zorno, grrrr) znači upravo ono što mu kaže i naziv: vrhunac koji se ili uopće ne događa ili je puno manje intenzivan nego što bi zapravo mogao biti.

Premda si to možda nenamjerno doživjela dok si masturbirala ili vodila ljubav s partnerom, uništeni orgazam je zapravo popularna tehnika seksa u BDSM krugovima. O čemu se točno radi? „Sadistički užitak uskraćivanja orgazma partnera ukorijenjen je u kontroli“, kaže Daniel Saynt, osnivač njujorškog seks kluba The New Society for Wellness (NSFW). Točnije, radi se o „želji da se kontrolira seksualni doživljaj i da se posjeduje partnerov orgazam“.

Uništeni orgazam: u čemu je privlačnost? Upropastiti nečiji orgazam ili biti pogođen time, na prvu loptu mnogima vjerojatno ne zvuči baš primamljivo. Ali, kao i svi drugi seksualni trendovi i prakse, uništeni orgazam je stvar osobnih seksualnih preferencija. Dok je dominantnoj osobi važna kontrola, za submisivnu osobu uništeni orgazam ima drugačiju privlačnost: „Za one koji uživaju u podčinjavanju, uništeni orgazam je podsjetnik da partner kontrolira zadovoljstvo i može ojačati povezanost unutar veze“, kaže Daniel Saynt. Mistress Rogue, profesionalna domina, dodaje: „Neki ljudi uživaju u mučenju i boli, dok drugima kontinuirana stimulacija nakon orgazma pruža iznimno zadovoljstvo“.

Evo kako funkcionira uništeni orgazam Uništeni orgazam često se miješa s „edgingom“ – tj. odgađanjem vrhunca. Međutim, postoji velika razlika između te dvije prakse: dok se edging odnosi na poigravanje s razinom uzbuđenja i višestruko sprječavanje orgazma prekidanjem stimulacije kako bi nakon toga vrhunac bio još intenzivniji, uništeni orgazam zapravo znači uništavanje vrhunca ili ga držati što je moguće „slabijim“.

U teoriji, obje tehnike u početku funkcioniraju jednako: osoba je stimulirana sve dok ne dođe do ruba vrhunca. Ali, upravo u tom trenutku partner zaustavlja stimulaciju i time sprječava skori orgazam. Dok se ovaj proces češće ponavlja tijekom edginga, sve dok se konačno ne dopusti vrhunac, uništeni orgazmi ili se ne uspijevaju ostvariti ili su znatno manje intenzivni zbog sve manje stimulacije.

Uništeni orgazam: evo što treba znati Najvažniji preduvjet kod seksa jest i ostaje pristanak svih uključenih strana. Međutim, BDSM igre, poput uništenog orgazma, zahtijevaju malo više pripreme: ako seksualne prakse uključuju kontrolu – tj. postoji dominantna i pokorna osoba – bitno je prethodno detaljno komunicirati. Osim postavljanja osobnih granica, ti i tvoj partner trebali biste se dogovoriti oko sigurne riječi koja će odmah prekinuti sve ako se netko od vas osjeća neugodno i/ili ne može podnijeti ovu seksualnu praksu.

Žene s visokim prihodima vjerojatnije će glumiti orgazam, tvrdi nedavno provedeno istraživanje Također je važno za uništeni orgazam i druge tehnike sa BDSM scene: međusobno uvažavanje. Kako bi se osiguralo da se ne prelaze granice, stalno se mora pomno promatrati govor tijela druge osobe te morate otvoreno razgovarati. Jedino tako cijela stvar može postati užitak za oba partnera, a možda i otvoriti nove seksualne svjetove, prenosi miss7.24sata.hr.

Facebook komentari