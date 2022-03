Majka 12-ero djece mlađe od 12 godina: ‘Kontracepciju nikad nisam koristila niti namjeravam’

Amerikanka Courtney Rogers (37) svoje je prvo dijete rodila s 26 godina, a danas; 12 godina kasnije; majka je njih čak dvanaestoro. – Kad sam prije 12 godina rodila najstariju kćer nisam mogla ni zamisliti da ću imati ovoliku obitelj… – priznaje Rogers dodavši kako ipak nikad nije požalila, te da je sretna što može biti doma i brinuti o svojoj djeci. prneosi Vecernji”

Budući da se, kaže, sva njena djeca školuju kod kuće, odlučila je nabaviti i životinje i početi se baviti poljoprivredom pa trenutno skrbi i o ovcama, svinjama i kokoškama na obiteljskoj farmi koju ona i suprug drže. – Često čujem kako me ljudi osuđuju jer imam toliko djece – kaže ova majka koja je i sada trudna, a to je doznala kad je najmlađe dijete imalo samo tri mjeseca.

U strahu od osude drugih na početku nije, priznaje, htjela objaviti tu radosnu vijest, no sada je kaže svjesna da je ‘to bilo glupo’, te da se trudnoće nitko ne treba sramiti. – Uvijek će se naći netko tko će misliti da ste premladi ili prestari za bebu ili da imate previše djece, a svi, naravno, znaju i koliko je najbolje čekati za iduće dijete, te koliko velika treba biti ‘savršena obitelj’ – rekla je Rogers, pa se na tuđa mišljenja više ne obazire. – Nikada nisam koristila kontracepciju niti namjeravam, trudnoća je najljepše stanje u kojem žena može biti, a biti će ih koliko bude; to nije na nama… – zaključila je, prenosi The Sun.

