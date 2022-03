Putinova učiteljica otkriva da je Vladimir kao dijete bio vrlo drzak i nasilan: ‘Dječaku je slomio nogu i nije mu bilo žao’

Rat u Ukrajini iznenadio je mnoge analitičare, prije svega jer se Vladimir Putin do sada u svim sukobima ponašao strateški, osiguravajući svoj cilj korak po korak. U pokretanju invazije koja Ukrajini donosi smrt i razaranje, Rusiji bijedu, a njemu izolaciju, neki čak vide i razlog da sumnjaju kako je ruski vladar teško bolestan i svjestan da mu vrijeme ističe.

No jedna crtica iz njegovog djetinjstva mogla bi objasniti psihološki profil zbog kojeg je pokrenuo krvavi rat.

Nakon službe domovini ostao samo sa starom perilicom

Bivši časnik KGB-a, koji je za svoju službu domovini mogao pokazati tek rabljenu perilicu koju je dovukao kada se s obitelji vraćao iz propalog DDR-a u zemlju koju nije poznavao ni priznavao, već je tada pokazao ključne elemente svoje politike.

Kada je masa Nijemaca tjedan dana nakon pada Berlinskog zida navalila na sjedište KGB-a u istočnom Berlinu, stražar se povukao. No pred masu je izašao omanji časnik KGB-a. “Ne pokušavajte ući na silu u ovu zgradu. Moji drugovi su naoružani i imaju dopuštenje pucati u slučaju krajnje nužde” rekao je. Neki bi iz toga mogli iščitati osobnu hrabrost, obzirom da je mogao ostati u zgradi, no očita je (još jedna) ključna crta – ako se osjeća ugroženim, neće prezati od nasilja, niti protiv civila. To što se sustav urušava potpuno je nevažno; on je i dalje spreman ubijati za njega.

No sva njegova odlučnost nije mogla spriječiti ono što ga je dočekalo u Rusiji. Umjesto svjetske velesile, vratio se u državu uništenog gospodarstva. Želja za obnavljanjem sovjetskog imperija kod Putina nije samo megalomanska politička težnja nego i rješavanje osobne traume. Nakon sloma istočnog bloka, bivši agent KGB-a morao je neko vrijeme raditi i kao taksist.

‘Rekao je da neki razumiju samo nasilje’

Ipak, njegova sklonost nasilju i želja da se nametne seže daleko dublje. Jedan od najvrednijih svjedoka Putinove osobnosti je Vera Gurevič, nekoć njegova učiteljica u osnovnoj školi.

“Na ovoj fotografiji je on u sedmom razredu. U to vrijeme sam i ja bila još sasvim mlada. Putin tada nije bio nešto snažan, ali je bio vrlo drzak. Stalno bi nekome dokazivao da je iznad njega, razmetao se kako bi dokazao da je u stanju obraniti se od nekoga. Što je (kasnije) postajao moćniji, to se sve jasnije ispoljavala ta njegova karakterna osobina”, tako je 2000. godine Putinova učiteljica govorila za Spiegel TV.

Njena svjedočanstva su se posljednja dva desetljeća pomno bilježila, što je više prolazilo vrijeme, sve su se ozbiljnije i analizirala. Jedan od upečatljivijih opisa mladog Putina je i slučaj iz doba kad je imao 14 godina i u nekoj tučnjavi svom školskom kolegi – slomio nogu.

“Rekao je da neki razumiju samo nasilje”, ispričala je Vera Gurevič kako joj je pravdao to što je učinio.

