Muškarac preminuo nakon predoziranja kafeinom

Otac dvoje djece Tom Mansfield pogrešno je izračunao količinu praha na kuhinjskoj vagi. Istraga je otkrila da je 29-godišnjaku iz Colwyn Baya pozlilo odmah nakon što je popio svoju mješavinu 5. januara 2021.

Dolazeći do zaključka o nesreći, mrtvozornik John Gittins rekao je da je uzrok smrti trovanje kofeinom.

Kofein koriste pojedini posjetitelji teretana, a neke web stranice o fitnesu ga preporučuju za poboljšanje sportskih performansi u određenim dozama.

Međutim, stručnjaci su upozorili da prilikom uzimanja ovog praha postoji rizik od prekoračenja preporučene količine, što može biti fatalno.

U utorak je na Sudu istaknuto kako se Mansfield počeo hvatati za prsa i žaliti se da mu srce ubrzano kuca nakon što je konzumirao proizvod. Nekoliko minuta kasnije, nakon što je otišao leći, počeo je pjeniti na usta. Njegova supruga Suzannah alarmirala je susjede i obitelj, te pozvala hitnu pomoć.

Bolničari su ga pokušavali reanimirati 45 minuta, ali je kasnije proglašen mrtvim u bolnici Glan Clwyd u Bodelwyddanu, Denbighshire.

Na saslušanju je rečeno da vaga koju je gospodin Mansfield koristio za mjerenje praha ima raspon vaganja od dva do 5000 grama, dok je on pokušavao izvagati preporučenu dozu od 60-300 mg. Upravo je ovaj pogrešan proračun doveo do velikog predoziranja.

Na saslušanju je rečeno da je kupio vrećicu od 100 g praha od kompanije Blackburn Distributions.

U izjavi pročitanoj na raspravi, njezin direktor Ben Blackburn rekao je da se prah treba izvagati na dvije decimale u miligramima, a preporučena doza je 60-300 mg praha do dva puta dnevno. Rekao je da se vaga za vaganje tako malih količina može kupiti.

Kompanija nije, u vrijeme Mansfieldove smrti, imala mjerice u pakiranje jer nisu uvijek tačne, ali Blackburn je rekao da se to sada promijenilo. Također su poboljšali upute za uporabu i povećali izraženost potencijalnih nuspojava.

Obdukcija je pokazala da je Mansfield imao nivo kofeina od 392 mg po litri krvi.

Razine kofeina obično bi bile dva do četiri miligrama po litri da je netko popio šolju kave prneosi “Radiosarajevo“.

Facebook komentari