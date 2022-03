ČESTITAMO VAM: Idealne supruge rađaju se u ova 3 ZNAKA HOROSKOPA

Za njih ne postoje prepreke i trudiće se na sve načine da rade za dobrobit članova svoje porodice.

Rak

Račice se najbolje osjećaju u krugu svoje porodice. One vole svim srcem i spremne su sve da žrtvuju zarad svojih najmilijih. Žene rođene u ovom znaku su veoma brižne i nežne majke i supruge koje od svog doma žele da naprave malu oazu i utočište. One svom suprugu ugađaju, a djeci pružaju neograničenu ljubav jer su one najsrećnije kada vide zadovoljstvo na njihovim licima. Obožavaju da kuvaju, prave kolače i uređuju dom. U tome su perfekcionisti. Ponekad su sklone da u toj brizi pretjeraju, da paničare i drame, ali to je samo zato što vole članove svoje porodice.

Lav

Ne kaže se džabe „bori se kao lavica“. Upravo je takva majka i supruga rođena u znaku Lava. Iako su egocentrične i fokusirane na sebe, one ne zaboravljaju ni svoje ukućane i veoma su jake, strastvene i otresite. Vrlo su sposobne, racionalno razmišljaju i uvek su tu da pritrče u pomoć. One vole svim srcem, ali žele i da im to bude uzvraćeno. Lavice vole nesebično i idu do kraja. Spremne su da podnesu svaku vrstu žrtve kako bi njen suprug i djeca bili srećni.

Jarac

Žena Jarac je veoma snažna i u stanju je da nedaće stoički podnosi, sa nevjerovatnom snagom i dostojanstvom. Kada nešto naumi, ulaže nadljudske napore da to ostvari i ne može ništa da je zaustavi. Kao supruga i majka, ona je odgovorna, posvećena i drži se svojih dužnosti. Uz nju, suprug postaje stabilan i odgovoran, a od dece zna da izvuče ono najbolje, iako je veoma stroga. Žena Jarac ne leti, već čvrsto stoji na nogama i uvek zna šta hoće i šta nikako neće, a od svojih najmilijih zahteva poštovanje, čvrst karakter i istrajnost, piše Atma.

