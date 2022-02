Milina porodica NESTALA zajedno sa njom: Nema ih već mjesec dana, policija ima teoriju

Britanska policija traga za djevojčicom iz Sanderlenda koja je prije mjesec dana prestala da dolazi u školu, prenosi San.

Pretpostavlja se da je Mili Birli (14) na proputovanju zemljom sa svojim roditeljima, ali ih za sada, koliko je poznato, niko nije vidio, niti se čuo sa njima. Iz škole već dvije nedjelje pokušavaju da kontaktiraju oca i majku, ali nisu dobili nikakav odgovor, piš Objektiv.

Policija je bila u domu Birlijevih 25. januara, a komšije su im rekle da su se oni odselili nedjelju dana prije toga, ne obavijestivši nikoga, pa čak ni stanodavca

🚨 BREAKING: Police are searching for missing 14 year old Millie Birley – and her parents – from #Sunderland last seen in mid-January.

Police say the family could be in #Scarborough or #Hull or elsewhere in #UK pic.twitter.com/GLc31AX8md

— Breaking News (@NewsJunkieBreak) February 10, 2022