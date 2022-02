Plemeniti, velikodušni i uvijek ljubazni – Pravila iz 1875te kojih se pridržavaju pravi kavaljeri

U prošlosti su muškarci mnogo više poštovali kodeks ponašanja i pridržavali ga se. Cecil B. Hartley je u svojoj knjizi “A Book of Etiquette for Gentlemen” koja je objavljena davne 1875te godine, opisao kodeks ponašanja pravih džentlmena za koje vjerujem da neće nikada izgubiti na važnosti. Mi smo za vas izdvojili sedam pravila za koja mislimo da su posebmo važna.

1. Prava plemenitost se ne ogleda u bogatstvu, titulama i moći već u srcu, pameti i odgoju. Pravi džentlmeni imaju jak osjećaj za čast i odlučnost i nikada ne zloupotrebljavaju povjerenje ljudi koji ih okružuju. Ono uvijek teže istini, taktični su, velikodušan i ljubazni prema svima.

2. Pravi džentlmen uvijek održava svoje obećenje, drži svoju riječ i čuva tajne. Kad mu povjerite neku tajnu ona će biti sigurna kod njega je će je on čuvati svojim životom.

On tuđe tajne čuva pažljivo kao svoje. Pravog džentlmena ništa neće spriječiti da održi svoju riječ čak i svađa. 3. Biti džentlmen je način života. Plemenitost, ljubaznost, poštenje su osobine koje posjeduju samo istinski džentlmeni.

Muškarac koji je grub prema ženama ne može biti džentlmen. Takvi muškarci dobro oponašaju manire džentlmena, ali nikada ne mogu biti pravi džentlmeni.

4. Pravi džentlmen zna da kontroliše svoj bijes. Ako muškarac nije u stanju da kontroliše svoj bijes to znači da nije u stanju kontrolisati svoje postupke.

Pravi džentlmen nije divlja životinja. On poštuje druge i pridržava se normi lijepog ponašanja. To ne znači da će trpjeti poniženja i da neće nikada ući u sukob. On zna kako da se odbrani u slučaju opasnosti bez da nekoga prvi uvrijedi ili napadne.

5. Pravi džentlmen uvijek brine o svom izgledu. Bez obzira na posao kojim se bavi ili kakav je njegov društveni status, on će uvijek biti lijepo i pristojno obučen. Pravi džentlmen ima izgrađen svoj stil koji mu pomaže da se kreativno izrazi.

Pravi džentlmen zna koliko je urednost i lijepa odjeća važna i da tako ostavlja dobar utisak na ljude koje sreće.

6. Pravi džentlmen je skroman i ponizan. On nikada neće druge ponižavati i omalovažavati niti će pokušati da pokaže da je bolji od njih. On će uvijek razgovarati o svakoj temi koja se pokrene u društvu, ali će izbjegavati pokretati teme o kojima ljudi koji ga okružuju ne znaju puno.

7. Vode računa o svojim riječima; Džentlmen je uvijek jednako ljubazan i kod kuće i na poslu, ali i na ulici. Posebno lijepo u sa ljubaznošću se odnosi prema ženama bez obzira na njene godine. Nikada neće nikoga uvrijediti svojim riječima ili gestama, a ko to slučajno učini uvijek će da se izvini,piše Infpult

Facebook komentari