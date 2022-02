DNEVNI HOROSKOP ZA 14. FEBRUAR 2022.

OVAN

POSAO: Neočekivane lepe vesti vas mogu probuditi ili će vas dočekati u ranim jutarnjim časovima! LJUBAV: Veoma lep dan za vas i osobu koju ste izabrali. Uživajte zajedno i nemojte da se opterećujete. ZDRAVLJE: Imate mnogo energije danas i dobro ste raspoloženi.

BIK

POSAO: Opterećeni ste finansijama. Rešenje možete da pronađete preko Strelca. LJUBAV: Vaše emocije nisu u skladu sa očekivanjima vaše okoline. Potreba za sigurnošću i za avanturom su danas neusklađene u vama. ZDRAVLJE: Vodite računa o urogenitalnom traktu.

BLIZANCI

POSAO: Želite da uz pomoć poslovnog partnera pokrenete posao koji već neko vreme stagnira. Sigurno je da ćete imati uspeha. LJUBAV: Posvećeni ste voljenoj osobi i uživate u emocijama i zanosu. Danas ne bi trebalo da budete sami. ZDRAVLJE: Manji problemi sa koncentracijom ili niskim pritiskom.

RAK

POSAO: Učinićete uslugu nekome sa posla i preuzeti deo zaduženja na sebe. Možda ne stignete sve na vreme. LJUBAV: Preterano ste emotivni! U svemu nalazite priliku za ljubav, izlive nežnosti i tome sl. Ako ste slobodni, danas se može pojaviti neko važan. ZDRAVLJE: Povećan apetit.

LAV

POSAO: Zadovoljni ste situacijom. Niste se mnogo pomučili a ostvarili ste povoljne rezultate. Prati vas sreća. LJUBAV: Znate šta hoćete, definisali ste to sami sa sobom a uskoro će to znati i on! Možda i ceo svet sazna za vaše namere! ZDRAVLJE: Dobro se osećate.

DEVICA

POSAO: Želite da se skoncetrišete na posao, ali danas ste mnogo više pod uticajem emocija. Dan nije dobar za važne odluke. Sačekajte neki drugi dan. LJUBAV: Vaše raspoloženje se menja kako duva vetra iako niste uvek skloni tome. Ako partner može to da prihvati, uživaćete zajedno. ZDRAVLJE: Možete biti malo ukočeni.

VAGA

POSAO: Niste sigurni u namere saradnika. Nije sve tako loše kao što izgleda ali svejedno budite oprezni. LJUBAV: Veoma dobra i lepa komunikacija sa suprotnim polom. Velikodušno ćete pokloniti svoju ljubav i pažnju! ZDRAVLJE: Imate više energije nego inače.

ŠKORPIJA

POSAO: Mogući su neki neočekivani troškovi ili ne baš dobre vesti na poslu. Dosta truda za ne baš mnogo para. To vas čini nesrećnim. LJUBAV: Mnogo raznih dešavanja na polju ljubavi. Paralelne veze, flert i raznovrsni rizici. ZDRAVLJE: Danas se dobro osećate.

STRELAC

POSAO: Današnji dan nije baš dobar za posao pa je najbolje da iskoristite za odmaranje. LJUBAV: Pokazaćete svoje emocije sasvim otvoreno i javno. Vaga vas veoma privlači. Izađite iz klišea i priđite joj na neki neobičan način. ZDRAVLJE: Osetljivi ste danas, moguće alergijske reakcije.

JARAC

POSAO: Želite da promenite neke stvari ali danas nije dan za to, nemate dovoljno energije i objektivnosti. LJUBAV: Pokušajte da date i drugoj starni malo više prostora da vam ukaže na svoje potrebe. ZDRAVLJE: Osetljivi ste danas, bolovi u kostima, kičmi, reuma.

VODOLIJA

POSAO: Koncentrisani ste i orni za to da menjate stvari. Uradite ono što je do vas. Na druge ćete čekati. LJUBAV: Najbolje ćete se osećati ako sa voljenom osobom izađete negde, makar samo šetali i pričali satima. ZDRAVLJE: Dobro se osećate i imate mnogo energije.

RIBE

POSAO: Ostali saradnici nisu ispunili vaše nade. Ostavite posao za neki drugi dan. LJUBAV: Prelep dan za emocije! Poželećete da vašu vezu prenesete na neki viši i ozbiljniji nivo! Ako ste slobodni, osoba koja vam se potajno dopada će da vam pokloni svoju pažnju. ZDRAVLJE: Mogući problemi sa niskim pritiskom,piše Lepaisrećna,

Facebook komentari