DAN ZALJUBLJENIH: Ova 3 znaka će imati najviše sreće, ČEKA IH IZNENAĐENJE

Saznajte koja će 3 horoskopska znaka imati sreće na Dan zaljubljenih:

Bik

Se*sualna energija če biti pojačana. Zemljana energija Jarca učiniće vaš ljubavni život stabilnijim, tako da ne morate da brinete o velikim promjenama tokom ovog perioda. Ako ste slobodni, ovo je možda pravo vrijeme da istražite svoje mogućnosti.

Međutim, ako ste u vezi, ovo je period za eksperimentisanje u spavaćoj sobi. Konjukcija planeta romanse Venere i planete moći Marsa donosi mnogo strasti. Komunikacija će biti sjajna, razgovori mogu otkriti neke nove uvide.

Blizanci

Vaša sposobnost da se menjate i prilagođavate je ono što vam pomaže da budete pozitivni. Na Dan zaljubljenih izbećićete napetost, a imaćete i neverovatno samopouzdanje zahvaljujući Mesecu u samouvjerenom Lavu koji se kreće ka vašoj trećoj kući. Ovo će vam dati samopouzdanje koje vam je potrebno da poboljšate svaku situaciju na romantičnom planu.

Ako ste slobodni, vaš šarm i harizma može privući sjajne ljude. Sa druge strane, ako ste u vezi, osjećaćete se još više povezani sa svojim partnerom. Na početku dana stvari možda neće izgledati tako jednostavne, ali vaša prirodna energija pomoći će vam da lakše upravljate raznim situacijama.

Mesec u znaku Lava biće podsetnik da se sjetite razloga zašto treba da budete zahvalni i radosni. Ovo će vas podstaći da budete kreativni čak i u nekim frustrirajućim trenucima.

Škorpija

Da li ste spremni za intimnu transformaciju? Ne samo da će Jupiter (planeta sreće i obilja) ovog dana biti blagonaklona prema vama, već će to biti i prilika da uživate u svim dobrim promenama koje ste do sada manifestovali u svom ljubavnom životu. Ako ste slobodni, Dan zaljubljenih može to da promijeni.

Međutim, ako ste u vezi, stvari u spavaćoj sobi mogu postati bolje, a to će doneti pozitivne promjene i u budućnosti. Pošto je Jupiter u vašoj petoj kući, doživjećete mnogo slavlja za Dan zaljubljenih. Možete pripremiti pravu romantičnu zabavu. S obzirom da je Uran u vašoj sedmoj kući, moguće je da vas očekuje iznenađenje.

