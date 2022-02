MERKUR U JARCU U KONJUNKCIJI S PLUTONOM TRAJE DO 15.02. Saznajte šta vas čeka narednih dana, NAJTAČNIJE PREDVIĐANJE

Najprije pada naš ego, naše lažno Ja, a sve ono za što se držimo, a što i nema nekog smisla, ovdje sada stavljamo na test. Želimo li rasti trebamo se odreći djelića sebe kako bismo se oslobodili načina razmišljanja i djelovanja koji nam do sada nisu bili od koristi. Ponekad je dobro da sami sebe resetiramo do te mjere da si jednostavno kažemo – ne znam apsolutno ništa – i krenuti od nulte točke.

Povratkom nazad u znak Jarca, Merkur se ponovo susreće s Plutonom, te će zapravo do polovice veljače/februara biti u njegovom društvu. Prva egzaktna konjunkcija dogodila se 30. prosinca/decembra 2021. godine, a posljednja će biti 12. veljače/februara.

Kako je Merkur inače brz planet pa često “zaboravljamo” na njega, u smislu – ionako je kratkotrajnog vijeka, ovog puta kao da nam upravo želi reći: “Pa i ja sam važan, obratite ovaj puta pažnju na mene i na poruku koju prenosim.”

nače, neki bi rekli da je Merkur u Jarcu dosta suhoparan, staromodan, ograničenih pogleda na svijet, uvijek nekako okrenut prošlosti, te da uvijek zahtjeva visoke standarde pa i savršenstvo i da je pomalo dosadan i često šutljiv. No kada tu uključimo i Plutona, dobivamo mudraca koji je zavirio duboko u sebe i prešao sve svoje prepreke, ovladao vlastitim demonima i sada postaje moćan.

Sada se pomirio s vlastitom karmom, uravnotežio sa zakonima prirode i svoju moć može koristiti, ali i materijalizirati.

Kako je vladar Jarca,Saturn, trenutno u Vodenjaku, ovo je spoj novog i starog uz dodatak unutarnjih moći. I tako dobivamo alkemičara, koji poznaje tajne svjetova, samo i ako u tišini zaviri duboko u sebe, pronađe svoju unutarnju snagu i djeluje iz čistog srca.

S druge pak strane, za one koji su okrenuti izrazito vanjskom, materijalnom svijetu, koji robuju društvenim pravilima, kojima je vanjština i maska koju nose vrlo važna, ovo je vrijeme pomalo tužno i depresivno, te ih koči u svakodnevnom paradiranju i testira, ne bi li se i oni možda preobratili i uvidjeli prave vrijednosti.

Merkur i Pluton u ovoj poziciji kao da nam govore, utišajte se, jer tišina sada ima puno toga za reći.

Stoga, ne bojte se ostati sami sa sobom i svojim mislima, jer suočavajući se sobom samo rastemo više, premda nam se isprva čini da padamo. Najprije pada naš ego, naše lažno Ja, a sve ono za što se držimo, a što i nema nekog smisla, ovdje sada stavljamo na test.

Želimo li rasti trebamo se odreći djelića sebe kako bismo se oslobodili načina razmišljanja i djelovanja koji nam do sada nisu bili od koristi pa zašto onda i dalje vući ih sa sobom kao teret koji nas sve dublje baca u ponor i očaj.

Ponekad je dobro da sami sebe resetiramo do te mjere da si jednostavno kažemo – ne znam apsolutno ništa – i krenuti od nulte točke.

Često naš način razmišljanja bude toliko isprepleten s raznim utjecajima da ni sami više ne znamo je li to naše mišljenje ili nam je nametnuto. Stoga, ovo je baš pravo vrijeme da se resetiramo i u tišini krenemo iz početka.

Merkur i Pluton nam šalju poruku mudraca na vječnom putovanju ka onom istinskom i čistom, unutarnjem zadovoljstvu i sreći, a do toga se ne dolazi skupljanjem svega i svačega nego baš suprotno, odbacivanjem svih slojeva koje smo godinama gradili i svih zidova koje smo podigli, jer samo ogoljena duša je čista duša kojoj je otvoren put ka izvoru, Bogu.

Zato oni vječiti tragači potpune istine i onog dubinskog unutarnjeg zadovoljstva neka iskoriste ovo povoljno vrijeme da se posvete sebi i svom umu, u miru i tišini, jer tko zna, možda vas baš sada odvede na sasvim neku novu višu razinu, u neka nova područja gdje još niste bili pa budete stepenicu bliže svoga duhovnog ispunjenja. prneosi “Novi“.

