Tri znaka zodijaka koja predosjećaju loše vijesti i prije nego što ih čuju

Ljudi rođeni u ova tri znaka osjećaju opasnost i često i prije nego im priopćite loše vijesti, oni znaju da one stižu.

Rak

Ovaj znak jako je osjetljiv i to što se mogu lako rasplakati može biti iritantno, ali jednostavno osjećaju promjene u svom raspoloženju. Ako im netko dolazi s lošim vijetima, vjerojatno je da su to predosjetili. Imaju taj dar da nećije emocije osjete i izdaleka, jako su empatični pa osjećaju tuđu tugu i bol što im zna biti iscrpljujuće. prenosi n1

Škorpion

I ovaj znak ima snažan radar za loše vijesti. Njih se ne može zavarati, previše su svesni svog okruženja i vole otkivati skrivene istine. Ako im ne kažete da nešto nije u redu, oni će to osjetiti i istražiti što se događa.

Ribe

Ribe jednostavno osjećaju sve, jako su intiuitivni i povezani sa svojom okolinom. Često se misli da su većinu vremen izgubljeni, ali zapravo su stalno vrlo svjesni svega što se događa oko njih, piše Times of India.

