Prljavi umovi Zodijaka: S kime možete očekivati neočekivano, a ko ne voli iznenađenja

Seksualna fantazija je kad osoba zamišlja intimne radnje s drugom osobom. Može biti posljedica bilo kakve vanjske stimulacije, a može biti i proizvod nečijih želja ili interesa. Seksualno uzbuđenje također može proizvesti seksualnu fantaziju.

Svaki čovjek ima neke vrste seksualnih fantazija. A ljudi se razlikuju jedni od drugih po tome kakve su u biti njihove fantazije te koliko daleko će ići da ih ostvare. Dakle, koliko im je um prljav ovisi o njihovoj mašti.

Sve su to tajne i privatne misli koje rijetko tko dijeli s drugima. Ali astrologija može predvidjeti na temelju osobina koliko je nečiji um ‘prljav’.

Top lista znakova s najprljavijim fantazijama:

Škorpion

Vi ste kralj svih horoskopskih znakova kojma su aktivnosti u spavaćoj sobi jako bitne i ne možete si pomoći. Škorpioni obožavaju seks i nikada neće oklijevati reći svom partneru što žele. Nemate ništa protiv toga da vi preuzmete kontrolu nad seksualnim životom s partnerom, dapače to vas potiče da svoje seksualne fantazije i ostvarite.

Lav

Lavovi mogu biti stvarno nastrani u spavaćoj sobi. Ali su i jako velikodušni, u čemu uživaju njihovi partneri. Ponekad, Lavovi postanu pomalo egocentrični i žele svu pažnju privući na sebe. Pa tako i seksualnu.

Ovan

Ovnovi su rođeni vođe i zato čak žele dominirati u krevetu. Kad god spavaju s nekim, žele se pokazati kao najbolji. Ovaj pokušaj da uvijek budete najbolji često vas izludi zbog čega zna izostati bit samog seksa – uživanje.

Rak

Rakovi su genijalni kada je u pitanju mašta i to odlično funkcionira u spavaćoj sobi jer im nikad nije dosadno. Svjesni su svojih osjećaja i puno pažnje posvećuju svojoj vezi tako da je teško da će propustiti znakove partnera koji im ukazuju kakvo je stanje u vezi i u seksu. To često može dovesti do nesigurnosti koju osjećaju prema svojim partnerima. Ovi ljudi imaju tendenciju prikovati svog partnera na krevet čim prođe kroz ulazna vrata.

Jarac

Uvijek ste zauzeti svojim teškim rasporedom i užurbanim poslom. Ali čim zatvorite oči, proradi vaša prljava mašta. Jarci ponekad sami sebe iznenade time koliko su im fantazije erotične. Vaše seksualne fantazije uvijek uključuju više partnera i različite scenarije.

Strijelac

Skloni ste ekshibicionizmu i seks se za vas može dogoditi bilo gdje i bilo kad. Volite seks van spavaće sobe, isto kao što volite i putovati, tako da vam je vrlo lako povezati to dvoje. Strijelcima su neke od omiljenih fantazija u biti ponavljanje seksa na otvorenom kojeg ste imali na nekim nevjerojatnim mjestima.

Vaga

Vage znaju biti malo nastrane u spavaćoj sobi. Vi volite gledati druge kako kreću u ‘akciju’. Sami s partnerom dajete koliko i dobivate, kao i u drugim dijelovima života, i u seksu ste pravi timski igrač.

Ribe

Intuitivni um Riba može učiniti seks mjestom opuštanja i zabave za njihovog partnera. S lakoćom procjenjuju u kojem im je stanju partner i spremni su mu ugoditi kako bi ih oraspoložili. Istovremeno, često u seksu traže bijeg iz svakodnevice pa su sposobni provesti sate ili dane u spavaćoj sobi.

Vodenjak

Vodenjaci ne vole pričati o svojim osjećajima, pogotovo o seksualnim željama. Dakle, oni obično ne izražavaju svoje fantazije i zbog toga im seks zna biti dosadan. Ako želite doživjeti nešto drugačije, onda morate bez imalo zadrške reći partneru što želite.

Bik

Bikovi vole romantičan seks, a ne prljav, jer cijene svaki odnos u svom životu – romantičnu vezu, prijatelje, obitelj itd. Dakle, to vas često može natjerati da provedete neko kvalitetno vrijeme sa svojim partnerom samo uz maženje, piše Pinkvilla. Ali, to ne znači da kad vas ulovi volja da niste iznenađujuće kreativni u seksu.

Blizanci

Volite se povezivati ​​s drugima zbog čega želite imati seks s različitim tipovima ljudi. Na seks vas često tjera znatiželja, želja za novim iskustvima i partnerima, ali rijetko ćete ‘zagaziti’ u bilo kakav seks koji nije za vas jednostavan i pravocrtan. U umu Blizanaca nema ničeg prljavog.

Djevica

Ovo je najsramežljiviji znak od svih zvjezdanih znakova. Djevice su spremne isprobati nešto novo u krevetu, ali oklijevaju to učiniti zbog straha da ih partner zbog toga ne osuđuje. prneosi 24sata

