Evo šta žene najviše privlači na muškarcima: Od njihovog stava do mirisa i načina na koji priča

Žene jako privlače muškarci koji ne traže stalnu potvrdu od drugih. Postoji nešto umirujuće i zavodljivo u momku koji je samouvjeren i osjeća se ugodno u svojoj koži.

Razmislite, oko kakvih muškaraca se žene najviše okupljaju? Oko onih koji su zabavni, koji uspostavljaju kontakt očima, dobro se drže, puno se smiju i općenito su vrlo opušteni na društvenim okupljanjima, iako čak možda fizički ne izgledaju ništa posebno. Kad je čovjek zadovoljan sobom, to zrači iz njega i ne može ostati nezapaženo.

Njegova aroma

Miris muškarca itekako je važan faktor u tome hoće li privući neku ženu ili ne. Mnoge žene znaju namirisati seksepilnog muškarca, i tu ne govorimo o parfemu koji je stavio na sebe, već o mirisu koji ispušta njegovo tijelo. Naime, neka istraživanja su pokazala da njihov znoj sadrži složeni koktel feromona koji podsvjesno utječu na žene pri odabiru partnera.

Mirisi koje izlučuju naša tijela mogu razviti snažnu privlačnost između muškarca i žene. Brojne studije pokazuju da kemikalije koje ispuštamo igraju ulogu u tome hoćemo li nekome biti privlačni ili ne. U jednom od njih su ženama dali majice koje su nosili njima nepoznati muškarci.

Morale su ih dobro ponjušiti i po mirisu majice odabrati jednog muškarca koji im se čini najprivlačnijim. Skoro sve su izabrale onog koji je imao najrazličitiji genetski kod od njih samih. Tako su podsvjesno zapravo izabrale oca svoje buduće djece koji je najsavršeniji. Naime, poznato je da su djeca zdravija ako se genetski kodovi roditelja različiti.

Momci, da sad krivo ne shvatite, tu se ne radi o nakupinama znoja starima tjedan dana, već o svježem znoju.

Njegov unutarnji mir

Muškarci koji zrače unutarnjim mirom su ženama izuzetno privlačni, jer taj mir prenose na njih pa se mogu opustiti i prepustiti trenucima bez strke, zbrke, stresa i drame. Osim toga, smireni muškarci djeluju kao da sve drže pod kontrolom i ništa ih ne može izbaciti iz takta – djeluju kao dobar oslonac u životu.

Njegov smisao za humor

Nije neka tajna da je smijeh snažan afrodizijak pa ne čudi da su nasmijani, humoristični muškarci vrlo privlačni. Osim što popravlja raspoloženje, kvalitetan smijeh povezuje dvoje ljudi i povećava intimnost.

I sad momci, da ne biste posegnuli za hrpom viceva i pred ženama ih ‘sipali iz rukava’, morate znati da to nije to. Naime, jedna studija je otkrila da žene koriste humor kako bi procijenile razinu inteligencije potencijalnog partnera. Također, zaboravite na humor koji ismijava druge ljude, jer to ženama ne samo da neće biti privlačno, već i vrlo odbojno.

Njegov stas

Naravno, ne možemo zanijekati činjenicu da fizički izgled ipak ima svoju težinu kad je privlačnost u pitanju. Žene vole muškarce koji brinu o sebi, o izgledu i zdravlju, ali da opet ne pretjeruju u tome. Naime, iako toga možda nisu svjesne, žene će prije izabrati zdravog muškarca u dobroj formi, jer im to govori da se radi o dobrom genetskom materijalu koji će u konačnici naslijediti njihova djeca.

Njihov govor

– Sa stajališta seksualne selekcije, tipično se preferiraju muškarci s osobinama koje su nešto više muževne od prosjeka. Pokazalo se tako da su muškarci s manje jasnim govorom ženama privlačniji – rekao je dr. Daniel Stehr, voditelj istraživanja Sveučilišta Kalifornija u SAD-u. Takve momke, kaže, žene doživljavaju muževnijima i seksepilnijima.

Dr. Stehr je naveo i primjer kako zvuči takav muškarac – kao britanski glumac Tom Hardy u seriji ‘Taboo’ iz 2017. godine, poslušajte: prneosi 24sata

