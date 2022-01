Cristiano Ronaldo iz hotelske sobe u Beogradu zaboravio ponijeti imovinu vrijednu 3,5 miliona eura, na noćnom ormariću pronašla je poštena spremačica

Bilo je to 2019. kada je Portugal gostovao u sklopu kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Beogradu, pobijedio ‘orlove’ sa 4:2 u utakmici u kojoj je i Ronaldo bio strijelac. Dvije godine kasnije otkrivena je nevjerojatna priča o tome kako je u sobi jednog beogradskog hotela Cristiano zaboravio dva luksuzna sata, unikatno izrađena za poznatog nogometaša i to optočena dijamantima, piše Blic

Priču o tome otkrio je trenutno jedan od najpoznatijih stručnjaka za satove u Srbiji, Strahinja Đorić, osnivač i zaštitno lice internet branda ‘Sat na ruci’. Do Đorića je stigla priča o ovom događaju uz prateće fotografije. O tom događaju je na svom Youtube kanalu Đorić objavio i detaljan video zapis. Mnoštvo luksuznih satova je prešlo preko Đorićevih ruku, ali je ipak bio zapanjen kada je video Ronaldove zaboravljene na noćnom ormariću kraj kreveta.Svaki Ronaldov sat je obložen dijamantima, ali one koje je ponio u Beograd bili su jedni od najluksuznijih koje ima.

– Modeli o kojim pričamo su satovi brendova “Franck Muller” i “Girard Perregaux”. Prvi košta 1.500.000 eura i optočen je dijamantima. Radi se o modelu “Franck Muller Cintree Tourbillon” i on je “piece unique”. Drugi sat koji je zaboravio je vjerojatno i najbolji sat u njegovoj kolekciji. U pitanju je “Girard Perregaux planetarium Triple-Axis Tourbillon”. Ovaj model posjeduje niz nevjerojatnih i veoma rijetkih funkcija a na sve to dodajte “baguette” dijamante i odmah je jasnije zašto 2.000.000 eura. Cristiano ipak ima previše ekstravagantan ukus za ljubitelje satova. Ne postoji sat u kolekciji koji nema bar jedan dijamant, on prosto uživa u tome da sve sjaji. I moram kao profesionalac da se osvrnem na to da nosi prevelike satove za svoj zglob. Idealna dimenzija za njegovu ruku bi bila 36 – 40mm, zaključio je Đorić za ‘Blic’.

