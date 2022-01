MOĆNI JUPITER DONOSI PROMJENE: Jedan znak bit će na najvećoj životnoj prekretnici u posljednjih 10 godina, DOBRO SE SPREMITE

Riječ je Ovnovima!

Ekspanzivni Jupiter prelazi u znak Ovna 10.5. prvi put u posljednjih 10 godina – što 2022. čini jednom od najvažnijih godina za Ovnove u posljednjem desetljeću.

Jupiter je planet sreće i rasta. On daje hrabrost da se preuzme rizik, on uvećava vaše ciljeve i snove i tako će biti sve do 28.10.

Njegov dolazak u znak Ovna najavljuje potpuno novo poglavlje u životu Ovnova – očekuju ih promjene u svim sferama, od smjera kretanja u karijeri, odnosa s ljudima pa do intimnih veza.

Astrolozi ističu da je došlo vrijeme da Ovnovi, nakon perioda istraživanja svoje duše, započnu evoluciju u sljedeći ciklus života.

Imajte na umu, međutim, da ovo ponovno rođenje možda nije linearno.

Ovnovi, Jupiter će prva četiri mjeseca 2022. provesti u Ribama i vašoj 12. kući zatvaranja, što bi moglo prouzrokovati i neke teške osjećaje.

Ovo će za vas biti put iskušenja, ali i iscjeljenja, a ponovit će se još jednom od 28.10. do 20.12.

Tijekom narednih nekoliko mjeseci, astrolozi savjetuju Ovnovima da zavire u sebe, realno pogledaju svoje ciljeve i želje.

Ovnovi, analizirajte s čim ste završili (ili ste spremni završiti) i to odmah napravite kako biste napravili mjesta za novo!

Oslobodite se svih okova kako biste mogli zakoračiti u novu fazu svog života. prenosi novi

