14. JANUAR JE NAJGORI DATUM OVE GODINE – stiže RETROGRADNI MERKUR: Prijeti nam VELIKI HAOS – dobro se pazite

U svakoj novoj godini očekuje nas novi ciklus retrogradnog Merkura kroz koji moramo da prođemo. Uglavnom se tokom dana kojima vlada retrogradni Merkur stavljaju crvene zastavice upozorenja. Faza retrogradnog Merkura smatra se izuzetno haotičnom, tada imamo poteškoća sa komunikacijom, tehnologijom, naši odnosi postaju loši, a planovi se odlažu i lako kvare. Ipak, nije sve tako vezano za retrogradni Merkur negativno – ovaj aspekt nas podstiče i da razmislimo i uvedemo u svoj život promjene koje će učiniti da se osjećamo sretnije.

U 2022. godini Merkur će biti retrogradan četiri puta, što znači da ćemo “doživjeti velike kosmičke promjene tokom cijele godine”, ističe astrološkinja Liza Stardast. Dok Merkur obično ide unazad u samo jednom elementu godišnje, 2022. će se tri od četiri energije pojaviti u dva elementa: vazduhu i zemlji. Šta to znači za vas? Prema Lizi, možemo očekivati da ćemo ove godine ispitati način na koji postupamo sa materijalnim stvarima stvarima i našim finansijama. Vrijeme je za promjene na polju novca!

Evo kojeg datuma nas očekuje retrogradni Merkur u 2022. godini:

– od 14. januara do 3. februara – Od 14. januara do 25. januara retrogradni Merkur će boravtiti u znaku Vodolije; a od 25. januara do 3. februara prelazi u Jarca. Preretrogradna senka (što je vrijeme prije nego što retrogradana faza zvanično počne, kada već možemo da osjetimo uticaj) počeće 29. decembra 2021, a postretrogradna sjenka se završava 23. februara.

– od 10. maja do 3. juna – Od 10. maja do 22. maja retrogradni Merkur boraviće u Blizancima; od 22. maja do 3. juna preći će u Bika. Preretrogradna senka počeće 25. aprila, a postretrogradna senka završava se 18. juna.

– od 9. septembra do 2. oktobra – Od 9. septembra do 23. septembra retrogradni Merkur će biti u Vagi; od 23. septembra do 2. oktobra biće u Djevici. Predretrogradna senka počeće 22. avgusta, a postretrogradna senka se završava 16. oktobra.

– Od 29. decembra do 18. januara 2023. u Jarcu – Preretrogradna senka počinje 12. decembra, a postretrogradna senka završava 23. februara 2023. godine.

Uzmite ove datume, dodajte ih u svoj kalendar za 2022. godinu i planirajte naredni period. Kao što smo spomenuli, retrogradni Merkur nije loš, ali može izazvati haos, a priprema za ono što dolazi može vam pomoći da se nosite sa tim sa gracioznošću – pa čak i da sve sami prevaziđete. Važno je da u danima retrogradnog Merkura razmislite o promjenama koje morate napraviti, a koje mogu učiniti da naš život bude potpuno pozitivno transformisan. prneosi “Novi“.

Facebook komentari