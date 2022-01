Preporuke stručnjaka: Koliko često bi parovi trebali imati intimne odnose u svakoj fazi života?

Redoviti seks unosi i zadovoljstvo u naše živote i zbog njega se osjećamo manje depresivno i pozitivnije

Koliko često biste se trebali seksati? Tracey Cox otkriva koliko je akcija u spavaćoj sobi prikladno za parove u svakoj fazi života – od pada nakon vjenčanja do dva puta mjesečno za nove roditelje. Stručnjakinja za seks govori o tome koliko bi često parovi trebali biti intimni.

Učestalost odnosa povezana je s raznim čimbenicima i ne postoji jedan opći odgovor na pitanje o tome koliko seksa je dovoljno. Jedan seks terapeut je jednom rekao da ako par koji je u braku 20 godina tvrdi da je seks dobar kao što je bio na početku, postoje samo tri mogućnosti. Govore istinu jer za početak nisu imali dobar seks; lažu; ili je seks sve što su ikada imali jer se nisu emocionalno povezali.

Većina nas smatra da seksualni život općenito slijedi predvidljiv put – što ste dulje u vezi, to ćete se manje seksati. No na učestalost seksa također snažno utječu: naš libido, godine, faza veze, opće zdravlje, koliko smo sretni sa svojim partnerom, navike pijenja, menstrualni ciklusi i još bezbroj drugih čimbenika. To je razlog zašto reći svima da imati seks jednom tjedno, što važi kao općeprihvaćena ‘najbolja’ količina, nije od velike pomoći. To bi moglo biti ‘slatko’, ali ako imate troje djece mlađe od pet godina, to je jednostavno neostvarivo.

Čemu je razumno težiti u različitim fazama svog života? Evo što poznata seks terapeutkinja, Tracey Cox, smatra razumnim ciljevima.

Upravo ste se upoznali

Idealan broj: Svaki put kada se vidite, jednom kada postanete seksualno aktivni.

Što se događa: To se s razlogom zove ‘razdoblje medenog mjeseca’; prvih nekoliko mjeseci nakon što počnete imati seks, bez sumnje su najpoželjniji, avanturistički i najčešći seks koji ćete imati u vašoj vezi. Zašto? Jer to diktiraju moćni hormoni koji izazivaju porast želje. Visoke doze dopamina i serotonina stvaraju osjećaj euforije koji čini seks gotovo nepodnošljivo uzbudljivim. Ima ga puno i traje godinama.

To se zove ‘spontana požuda’, koja je potpuno bez napora. Dovoljno je samo razmišljati o svom partneru ili ga vidjeti da biste poželjeli seks. Problem je što seks ‘nije stvaran’ jer većinu erotskog uzbuđenja proizvode hormoni mozga, a ne ono što je stvarno ispred vas. Nizak seksualni nagon, užasnu tehniku, sklonost sebičnosti – intenzivan poticaj koji dobijete na početku lukavo sve to prikriva. Bez obzira na to, kad bismo svi mogli ostati u ovom trenutku, ostali bismo.

Cilj: Novi parovi ne moraju težiti ničemu, odličan seks se jednostavno dogodi. Ako ne želite očajnički to učiniti svaki put kada se vidite, seksualna kemija je u nedostatku. Kemija se, istina, može razvijati tijekom vremena, ali je bolje ako je tu odmah u startu.

Neka se to događa češće: Produžite ‘kemijski udar’. Malo parova treba poticaj da se češće seksaju na samom početku, ali ako uvedete nove seksualne avanture, kao što su seks na otvorenom, igranje sa seks igračkama, eksperimentiranje s različitim vrstama orgazama, prije nego što hormoni nestanu, možete umjetno produžiti životni vijek vašem ludom seksu.

Upravo ste počeli živjeti zajedno ili se vjenčali

Idealan broj: Rijetko koji par neće doživjeti pad nakon što se prvi put useli pa je gotovo onoliko seksa koliko i prije nego što ste se ‘spojili’ prilično dobro.

Što se događa: Samo ‘jedan dom’ značajno utječe na vaš seksualni život. Sve ne baš savršene stvari koje ste sakrivali jedno od drugog: rezanje noktiju na nogama, depiliranje gornje usne, tjedan dana bez pranja kose, osjećaj stresa ili iritacije, odjednom izlaze na vidjelo. Više privatnost ne postoji, kao ni vrijeme za nju, nakon što se jednom uselite ili vjenčate. Možda mislite da ste ‘jedno’, ali ste dvije osobe s različitim idejama o tome kako voditi kuću i svoje živote. Neizbježna je borba za moć i velika prilagodba s obje strane. Seks se može ili dramatično poboljšati ili pasti. Nakon godina sakrivanja od roditelja ili cimera, napokon mogućnost vođenja ljubavi negdje drugdje osim u krevetu postaje poput ostvarenja sna.

Neki uspijevaju u monogamnim vezama i uživaju u predvidljivom vođenju ljubavi jer se osjećaju sigurno i mogu se opustiti kada znaju što, doslovno, dolazi. Drugi smatraju da je mogućnost seksanja 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu loša, a ne dobra stvar, pogotovo kada je s istom osobom. Poznato je i da nekima familijarnost prigušuje želju i najoštrije je osjete kada naprave tu prvu veliku obvezu – kada se usele ili vjenčaju. Izrazi ‘muž’ i ‘žena’ mogli bi vam zagrijati srce, ali postoje i oni kojima će to vjerojatno rashladiti prepone. Biti u vezi više je seksi nego postati službeno ‘odrasli’.

Cilj: Gotovo svi mladenci bilježe pad u seksu; 62 posto ih je u jednom istraživanju reklo da bi voljelo da ga imaju više. Što se počinje događati? Nedostatak vremena, stres i suočavanje s napornim svakodnevnim životom. Dobro pravilo je da dopustite nekoliko mjeseci da se prilagodite, a zatim ciljajte na istu količinu seksa koju ste imali prije nego što ste se vjenčali ili uselili. Vjerojatno nećete uspjeti, ali ako se približite, ide vam sasvim dobro.

Neka se to događa češće: Zakažite vrijeme za seks. Možda ne zvuči seksi, ali je učinkovito. Oko 36 posto mladenaca planira seks u svom životu. Priznajte svoje najmračnije fantazije. To je učinkovit način borbe protiv vašeg novog neprijatelja – obiteljskog života. Dijeljenje fantazija aktivno osporava sklonost da jedno drugome postanemo najbolji prijatelji, umjesto ljubavnici. Napravite ‘teglicu za seks’ – svaki od vas neka zapiše 10 stvari koje biste željeli isprobati na komad papira. Izrežite na zasebne komade, presavijte i sve stavite u staklenku. Izvucite jedan papirić tjedno i bacite se na posao.

Postali ste roditelji

Idealan broj: Ovisi o rođenju i o tome koliko lako podnosite roditeljstvo, ali jednom ili dvaput mjesečno, otprilike četiri mjeseca nakon rođenja, to bi bilo nešto čemu većina novopečenih roditelja teži.

Što se događa: Nije samo nedostatak sna ono što seksualno nabijeni par u mjesec dana pretvara u suprotno. Djeca stavljaju veći pritisak na vaš odnos i seksualni život nego što ste ikad sanjali; nema spontanosti, nema privatnosti, nema slobode i nema neprekidnog vremena provedenog u paru. Roditelji s djecom potroše u prosjeku 20 minuta tjedno na intimnost. Studija na 11.000 žena i muškaraca u dobi od 16 do 44 godine pokazala je da udane žene s djecom mlađom od pet godina imaju najniži libido od svih skupina. Postoji biološki razlog za kratkoročnu nezainteresiranost žena; trebali biste biti usredotočeni na brigu o djetetu, a ne na stvaranje novog. ‘Hoćemo li se ikad vratiti seksualni život?’ pitanje je koje mi novopečeni roditelji najčešće postavljaju, kaže Cox. ‘Hoću li to ikada poželjeti natrag?’, često se dodaje, obično od strane majke, sićušnim jadnim glasićem. Odgovor na oba je potvrdan – ali ne neko vrijeme.

Cilj: Treba se diviti svim novim roditeljima koji se snađu u bilo kakvom seksu u prvoj godini. Neki ugledni statistički podaci imaju što reći o tome – većina parova uopće nema seksualne odnose sedam tjedana nakon poroda; puno ih ne počinje prije tri mjeseca; neki čekaju i do godinu dana; međutim, otprilike četiri mjeseca nakon poroda, većina parova se obično vraća na spolne odnose kakve su imali usred trudnoće koliko god ih tad često imali; šest mjeseci nakon poroda, većina mlađih roditelja seksa se tri do pet puta mjesečno; godinu dana kasnije, parovi kažu da se ponovno osjećaju dobro, iako malo tko kaže da je seks dobar kao što je bio prije djece.

– Nakon jedne godine, 95 posto parova kaže da još uvijek imaju manje seksa nego prije trudnoće, ali bojim se da je to isplata roditeljstva – ističe Tracey.

Neka se to događa češće: Zgrabite bilo koji seks koji možete. Nemojte biti nervozni. Bilo koji seks je bolji za vašu vezu nego nijedan. Ne brinite ako ne ‘završite’ seks. Kada ste zadnji put napravili topli obrok i uspjeli ga pojesti dok je bio imalo topao? Tako će stvari funkcionirati i ovdje neko vrijeme. Sasvim je prihvatljivo reći: ‘Imamo pet minuta’ ako želite seks, ali bi isto tako odrezali desnu ruku za spavanje. Većina ljudi može neko vrijeme ostati bez seksa. Ali, postaju ogorčeni kad ne vide kraj suši. Razgovarajte o tome kako će biti sjajno kada se stvari smire i vi ćete to prebroditi.

Dugo ste zajedno

Idealan broj: Jednom tjedno je idealno, ali jednom u dva tjedna također čini puno dugotrajnih parova sretnima.

Što se događa: Što ste dulje sa svojim partnerom, manje imate seksa zbog onoga što se naziva ‘navikavanje’, odnosno uklanjanje faktora novosti. To se događa parovima bilo koje dobi. Parovi u srednjim 20-im i srednjim 30-ima imaju seks u prosjeku osam do devet puta mjesečno. Nakon dvije godine veze, ovo pada na šest puta mjesečno.

A što kažete na ovu statistiku – koliko često imate spolni odnos u prvoj godini kada ste zajedno, diktira koliko ćete često imati seks od tada nadalje. Istraživanja pokazuju da to postavlja obrazac – ako imate natprosječnu količinu seksa, nastavlja se čak i nakon dvije godine kada dolazi do prirodne točke pada. Postoji mnogo istraživanja o bračnom seksu s vrlo suprotstavljenim faktorima. To je zato što čimbenici poput dobi, djece i duljine veze dramatično mijenjaju učestalost. Jednom tjedno idealno je za osobe u ozbiljnim vezama, ali samo oko polovica njih se tako često seksa.

Seksualni terapeuti definiraju ‘niskoseksualni’ brak kao one seksualne odnose koji se događaju manje nego svaki drugi tjedan, dakle, manje od 25 puta godišnje. Oko 15 posto dugotrajnih parova spada u ovu kategoriju. Dvadeset posto parova spada u kategoriju ‘brakova bez seksa’, odnosno manje od 10 puta godišnje. Ova je definicija od tada dovedena u pitanje – kako i treba biti.

– Poznajem puno parova koji su dugo zajedno i koji uživaju u seksu jednom svaki mjesec ili svakih šest tjedana i smatraju se seksualno zadovoljnima – kaže ona.

Cilj: Prava količina seksa za svaki par vrlo je subjektivna. Prava količina seksa, u ovom slučaju, ima manje veze s time koliko često ga imate, već s onim što vas oboje čini sretnima. Tjedni seks je odličan za vas fizički i emocionalno. Ali ako to nije slučaj s vama, ne brinite o tome. Ne postoji ‘normalno’, postoji samo ono što funkcionira za vas oboje.

Neka se to događa češće: Imajte seks koji vas gura iz zone udobnosti. Budite avanturistički nastrojeni i razigrani. Odvažni i hrabri! Isprva ćete se osjećati samosvjesno kada izlazite izvan zone seksualne udobnosti, ali postat ćete hrabriji i hrabriji kako napredujete. Igrajte na ‘ono što pali’ vašeg partnera; svi mi imamo temeljnu erotsku temu, nešto što moramo izraziti da bismo mogli potaknuti ili osjetiti želju. To je naša ‘stvar’, nešto što nas uvijek uzbudi. To može biti seks na polujavnom prostoru, nošenje štikli u krevet, gledanje pornića tijekom seksa, uživanje u analnom, vezivanje, igračke… Mnogi ljudi čuvaju svoju ‘stvar’ i ne govore partneru iz straha od osude. Par koji otkrije i prepusti jedno drugom temeljnu erotsku temu vrlo visoko ocjenjuje svoje zadovoljstvo seksom.

U godinama ste

Idealan broj: Od jednom tjedno do jednom u dva mjeseca.

Što se događa: Ako ste žena, u nekoj ćete fazi doći do menopauze sa svim svojim jedinstvenim izazovima. Bolni seks, suhoća vagine, manja osjetljivost i simptomi poremećaja libida kao što su valovi vrućine; svi oni izazivaju pustoš u najzdravijem seksualnom nagonu. Opći zdravstveni problemi povezani sa starenjem, manje energije, nepredvidiva leđa, kukovi i koljena, manje pouzdane erekcije i opći gubitak želje, sve to znači da je nastupila smanjena učestalost i da je došlo do opadanja seksa.

Dobra vijest je da nikad nije bilo boljeg vremena da budete stariji u smislu vašeg seksualnog života jer bolje obrazovanje i dulji životni vijek doprinose tome da ljudi uživaju u seksu mnogo više i dulje nego ikad prije. Istraživanje u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazalo je ove statistike: 5,3 posto heteroseksualnih parova u dobi od 45 do 55 godina koji su bili u braku 10 do 15 godina imali su seks svaki dan; 42,1 posto imalo je seks na tjednoj bazi; 31,6 posto imalo je seksualne odnose jednom mjesečno; 15,8 posto imalo je spolne odnose jednom godišnje, a preostalih 5,2 posto nikada nije imalo spolne odnose.

Drugo istraživanje u SAD-u, među ljudima između 50 i 80 godina pokazalo je da većina u prosjeku ima spolne odnose dvaput mjesečno. Motivacija je veća nego što biste očekivali; 51 posto ispitanih ljudi izjavilo je da će nastaviti imati seks sve dok ne budu više u mogućnosti. Četrdeset četiri posto reklo je da je njihov seksualni život bio puno više ili jednako avanturistički kao kad su bili mlađi, prenosi 24sata.hr.

Cilj: Godine su u ovom slučaju samo broj, jer vaša želja i sposobnost za seksom uvelike ovise o vašem općem zdravlju, prirodnoj razini libida i o tome kada ste se vi i partner ‘spojili’. Svi doživljavamo dramatično povećanje želje na početku veze, bez obzira na godine.

Za dugoročnije parove to je obično kompromis između onoga što je najbolje – redoviti seks – onoga što je fizički moguće – zadovoljstva u vezi – i koliko uživate u seksu.

Neka se to događa češće: Seksajte se ili ćete izgubiti sposobnost. Ovo se odnosi na gotovo sve kad prođete pola stoljeća, ali je ključno kada je u pitanju seks. Što redovitije imate spolni odnos, to su vaše genitalije u boljem stanju i obliku. Kao i ostali mišići u našem tijelu, i oni trebaju tjelovježbu. Redoviti penetrativni seks održat će vaše mišiće toniranim, vaginalne stijenke fleksibilnima, a penis zdravim. Ako to nije privlačno ili moguće, ciljajte na redovite orgazme. Mišićne kontrakcije zbog orgazma i oslobađanja hormona rade svoju magiju. Ako nemate partnera, masturbirajte nekoliko puta tjedno do orgazma, kako biste ostvarili iste zdravstvene prednosti. Koristite lubrikant. Počnite ga koristiti za svaku seksualnu aktivnost, snošaj, međusobno ručno zadovoljavanje, solo masturbaciju, solo seks sa svojim vibratorom…

Ako to već niste otkrili, to će također napraviti veliku promjenu u vašem seksualnom životu – koristite seksualne igračke. One su rješenje za mnoge probleme. Pomažu vam da ostanete seksualni, pa i onima koji su slobodni; pomažu riješiti sve probleme s erekcijom i potrebu za većom stimulacijom ako se osjetljivost smanji.

Zašto je jednom tjedno ‘poželjna norma’

Čini se da je jednom tjedno čarobni broj za dugoročnu seksualnu sreću, s novim dokazima koji upućuju na to da vas previše seksa može učiniti ‘nesretnima’, što dovodi do smanjenja želje i uživanja. Važno istraživanje iz 2015. objavljeno u Society for Personality and Social Psychology otkrilo je da više seksa ne čini parove sretnijima. Studija, koja se temelji na anketama više od 30.000 Amerikanaca prikupljenih tijekom četiri desetljeća, otkrila je, da iako je redoviti seks imao mnogo prednosti, dobrobiti se nisu povećale nakon što je par imao seks više od jednom tjedno. Parovi koji su imali seks više od toga nisu bili sretniji od parova koji su to činili jednom tjedno.

Tjedni seks jača naš imunološki sustav, smanjuje stres i poboljšava pamćenje. I to su samo fizičke prednosti. Redoviti seks unosi zadovoljstvo u naše živote i povećava proizvodnju oksitocina, hormona maženja, promičući povjerenje, intimnost i povezanost. Zbog toga se osjećamo manje depresivno i općenito pozitivnije, povećavajući samopoštovanje i samopouzdanje.

Parovi koji imaju redovite spolne odnose osjećaju se bliže svom partneru i ocjenjuju sreću svoje veze mnogo višom od parova koji to ne čine. Seks također pojačava vaš libido – i podsjeća vas na dobar osjećaj seksa, ako ga niste imali neko vrijeme. Većina parova svaki put ima seks u trajanju od oko 10 do 15 minuta, donosi Daily Mail.

