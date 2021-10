JELENA BIN DRAI, IRONIČNO: Živim u haremu, moj muž ima 147 žena, a uveče mi otvore zlatnu kapiju da izađem u šetnju!

Jelena Bin Drai, koja je popularnost stekla kao Miss Jugoslavije, već više od deset godina živi u Dubaiju, gde se udala za tamošnjeg šeika Saida Bin Draija, čije se bogatstvo procenjuje na dve milijarde dolara. Par ima i četvoro dece, devetogodišnju Asju, godinu dana mlađeg Hilala, šestogodišnjeg Hamdana i bebu Rashida. No, s obzirom na činjenicu da je udata za šeika, Jelena se često susreće s brojnim uvredama i stereotipima, poput onoga da je “jadnica u haremu”, na koje se osvrnula u intervjuu za Telegraf, nazvavši sebe ‘povampirenom Hurem’.

“Da budem iskrena, da sam bacila kamen na svakog psa koji je lajao za mnom, ne bih daleko stigla”, rekla je nekadašnja mis, sada uspešna poduzetnica, koja se osvrnula i na komentare o tome kako živi u – haremu. “Naravno da živim u haremu. Ja sam povampirena Hurem. Moj suprug je Sultan Veličanstveni, to već znate, i sva sreća pa ima još 147 žena te ga za vreme ove pandemije ne moram tpeti i gledati svaki dan”, rekla je Jelena kroz smeh, pa otkrila kako izgleda njen život u Dubaiju.”Kada se ne bavim Sultanovim ženama i kada mi preostane sat, dva slobodnog vremena onda pod ‘Bin Drai Capital’ vodim zdravstveni sektor, IT-Tech start up sektor, dečiji vrtić i još pokoju kompaniju. Ponekad se bavim i decom, čisto da zapamte ko im je majka. Treniram, a uveče šetam po plaži kada mi otključaju ogradu zlatnog kaveza”, rekla je u svome stilu bivša manekenka.

Uspeh je, tvrdi, jedina stvar koju ljudi nikada ne opraštaju, pa su ju novinari spomenutog medija pitali smatra li da je upravo to razlog što je često na meti kritičara.Nisam sigurna na koji uspeh mislite. Na poslovni ili što sam se dobro udala?”, zapitala se Jelena koja rodnu Srbiju posećuje jednom godišnje. S obzirom na to da se zbog činjenice da je udata za Muslimana susreće i s uvredama na račun – ishrane, Jelena je i to duhovito prokomentarisala.

“Dođem do Srbije kada mi obaveze oko palate dozvole i kada se zaželim svinjskih ušiju i repova, samo se nadam da ovo neće Sultan pročitati”, zaključuje,piše Stil

