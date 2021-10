Muški organ može pokazati koliko će dugo njegov ‘vlasnik’ živjeti: Ovo je snažna naznaka prerane smrti

Kod njih 61 uzrok smrti bile su kardiovaskularne bolesti, 64 je preminulo od malignih neoplazmi, 12 od hroničnih respiratornih bolesti, a ostali zbog drugih uzroka

Poznato je koliko je erektilna disfunkcija vrlo neugodna za svakog muškarca, ali manje je poznato da to stanje može utjecati na životni vijek. Američki naučnici upozoravaju kako muškarci s ovim problemom imaju 70 posto veću šansu da će kraće živjeti od ostalih. Iako je uvriježeno mišljenje da od erektilne disfunkcije pate uglavnom stariji muškarci, vrlo je raširena i među mlađom populacijom. Skoro 20 posto muškaraca mlađih od 40 godina ima ovaj problem.

– Ovo stanje može voditi kardiovaskularnim bolestima koje povećavaju rizik od prerane smrti. Već je poznato kako je erektilna disfunkcija povezana s kardiovaskularnim faktorima rizika, uključujući hiperlipidemiju (nenormalno visoka razina masnoća u krvi, holesterola i triglicerida), hipertenziju (visoki krvni pritisak), pretilost, dijabetes i pušenje – objašnjavaju naučnici Univerziteta Mississippi.

Do tog zaključka su došli nakon što su proučili podatke od 1790 muškaraca starih između 20 i 85 godina koji su sudjelovali u anketi Ispitivanje nacionalnog zdravlja i prehrane 2003. i 2004. godine. Između ostalog, pitanja su pokrivala i detalje o erekciji. Te podatke povezali su krajem 2011. s podacima onih koji su u međuvremenu umrli i zaključili kako je erektilna disfunkcija snažna naznaka prerane smrti.

Naučnici su otkrili da je 557 sudionika ovog istraživanja imalo problema s erekcijom, a nakon gotovo osam godina njih 244 je umrlo. Kod njih 61 uzrok smrti bile su kardiovaskularne bolesti, 64 je preminulo od malignih neoplazmi, 12 od hroničnih respiratornih bolesti, a ostali zbog drugih uzroka. U obzir su uzeli dob, tjelesnu aktivnost, nacionalnost, opseg struka, dohodak… Na kraju su zaključili kako su ispitanici koji su patili od erektilne disfunkcije imali 70 posto veću šansu od prerane smrti.

Međutim, naučnici napominju kako ovakav rezultat njihovog istraživanja ipak treba uzeti u obzir s određenim oprezom jer su potrebna još mnoga istraživanja da bi više znali o tom problemu. Naime, pitanje je koliko su pojedini ispitanici realno ocijenili svoju erekciju, odnosno probleme s njom. Studiju su objavili u časopisu Journal of Sexual Medicine, piše Daily Mail.

