Ibrahimović nije platio Nadi Topčagić da mu pjeva na rođendanu: Nisam uzela ni centa, to je bio poklon za sve što je uradio

Pjevačica Nada Topčagić bila je gost na rođendanu švedskog napadača naših korijena Zlatana Ibrahimovića prije nekoliko dana u jednom od milanskih hotela.

On je napunio 40 godina, a proslavio je svoj 40. rođendan, a Topčagić je objavila brojne fotografije s ovog događaja.

Ona je i pjevala, a poznato je da Ibrahimovuć voli njenu numeru “Jutro je”.

Iako se mnogo špekuliralo o tome koliko je Nada legendarnom Ibri naplatila svoj nastup, čak se spominjala cifra od 30.000 eura, ona je otkrila da nije uzela uopće novac.

U razgovoru za Grand Magazin izjavila je da je poziv na nastup dobila tri dana prije rođendana, te da se u početku predomišljala i da nije željela da ide, ali na nagovor kume je ipak pristala.

– Mediji su prenijeli da sam uzela 30.000 eura od Zlatana. Slušajte ljudi, možda bih ja to pomislila za druge kolege, ali ja nisam uzela ni centa. Uvijek govorim istinu. Vjerujte mi da nisam uzela novac ni za putne troškove. Bijesna sam zbog takvih priča. Mi smo otišli i vratili se. Javno govorim o svemu, to je bio poklon Ibri za sve što je uradio za mene. Ovo će ući u anale i historiju. To niko od mojih kolega niko nije doživio – kazala je Topčagić,piše Avaz

