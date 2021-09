Stručnjaci tvrde: Ovih deset znakova pokazuju da vam je veza osuđena na propast

Čak i ako se dvoje ljudi voli, tvrdi Sylvia, postoje stvari koje pokazuju da veza nema budućnost i da je treba prekinuti.

Niste sretni

Ovo je najvažnije, tvrdi Sylvia. Trebali biste prekinuti vezu ako ste često tužni i ako osjećate da biste bili sretniji da niste u toj vezi.

Osjećate da nešto ne štima

Ovo je osjećaj koji se ne pojavi iznenada, nego traje dulje vrijeme i ne treba se ignorirati.

Više je loših nego dobrih trenutaka

Ako se u nekim trenucima u vezi pitate trebate li prekinuti zbog loših situacija koje su vam se dogodile, to je znak da trebate. Ako se svađate iznova oko istih stvari, teško je da će se nešto promijeniti, tvrdi Smith.

Veza se promijenila i to ne nabolje

Možda vam treba malo distance od partnera ako se dinamika vaše veze promijenila nagore. Sylvia savjetuje da pokušate provoditi manje vremena s partnerom kako biste uvidjeli kako vam je kada niste često skupa.

Nedostatak efektivne komunikacije

Komunikacija je najvažniji dio svake veze. Ako mislite da ne razgovarate s partnerom onoliko koliko biste trebali ili ako gotovo svaki vaš razgovor vodi svađi, to je loš znak za budućnost vašeg odnosa.

Trebate više prostora nego ranije

Ako osjećate da vam treba više prostora, to znači da vam je bolje kada vrijeme provodite sami i da vrijeme provedeno s partnerom nije dovoljno kvalitetno.

Partner vas sve više iritira

Ako se razljutite na svaku drugu stvar koju vaš partner napravi, to nikako ne može biti dobar znak. Ponekad i ne mora postojati razlog za ljutnju, što znači, kaže Sylvia, da se veza ne odvija kako bi trebala.

Mislite da biste s nekim drugim bili bolji par

Osjetite li da biste s drugom osobom bolje funkcionirali u ljubavnoj vezi i razmišljate o tome, to je znak da vam partner nije dovoljno dobar. Ovakve misli će vas samo udaljiti jedno od drugoga.

Osjećate se manje vrijednima

Iako je teško, svaka osoba treba cijeniti svoje vrijeme i shvatiti da veza, ako ne donosi nikakvu vrijednost vašem životu, onda ne bi trebala ni postojati. Nitko se ne bi trebao osjećati manje vrijednim zbog loše ljubavne situacije. prenosi “Index“.

Manjak truda

Ako se vi trudite da veza opstane, a vaš partner to ne čini onoliko koliko i vi, to znači da nemate iste osjećaje jedno prema drugome, kaže ekspertica. Ako vaš partner nije zainteresiran za vezu koliko i vi, trebate to okončati, piše Index.hr.

