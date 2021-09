Mjesečnica ne znači stavljanje sek*ualnog života na hold; dapače, stručnjaci kažu: ‘Samo naprijed!’

Seks u vrijeme ovih dana može vam donijeti mnoštvo užitaka. Ne samo da ćete ublažiti neugodne grčeve, već će vam seks biti veće zadovoljstvo, a orgazam će biti snažniji. Međutim, bez obzira na sve pozitivne strane, raspoloženje vam može pokvariti činjenica da se vašem frajeru baš i ne sviđa ta ideja. Pomoći ćemo vam kako da sve pripremite i započnete razgovor s njim o tome.

Divlji libido je zadnja stvar koju biste povezali sa prvim danima menstruacije. Međutim, neke žene osjećaju snažnu požudu na početku menstruacije. To je posljedica nekoliko faktora, a jedan od njih je i povećan protok krvi kroz genitalnu regiju. Tijelo ne prepoznaje razliku između menstrualne krvi i prirodne lubrikacije, tako da reagira na isti način kao kad ste uzbuđeni i napaljeni. Osim toga, maternica vam se isteže, lagano se otvara i osjetljiva je, pa će vam osjećaj kad vas vaš partner dodirne za vrijeme penetracije biti odličan. Ova kombinacija kod nekih žena dovodi do jačih orgazama, a orgazam u to vrijeme prirodni je lijek protiv grčeva, jer opušta mišiće zdjelice.

Otvaranje ove teme s vašim frajerom može vas učiniti nervoznima. Mnoge muškarce to ne odbija, jer oni jednostvano žele seks. Anketa provedena na našem portalu pokazala je da 22 posto frajera nema problema s tim, a 45 posto njih priznaje da nisu oduševljeni, ali će ipak pristati na seks u tim danima. Naravno, uvijek ima onih koji nikad ne bi pristali na takvu ideju, ali ima načina da otkrijete je li vaš frajer jedan od njih. Kad temperatura među vama poraste recite mu da imate menstruaciju i da ćete morati biti maštoviti, a onda obratite pažnju na njegovu reakciju.

Ako nema ništa protiv, vratite se natrag na posao. Ako nijedno od vas nema ništa protiv, preskočite pozu kad ste vi gore, jer vam gravitacija ne ide u prilog. A ako i napravite mali naered, čeka vas ugodno zajedničko tuširanje, prenosi Cosmopolitan.

