5 GREŠAKA KOJE SU U VEZI NEOPROSTIVE: Ovakve manipulacije su češće nego što mislite!

Ako izuzmemo neverstvo, koje je, složićete se, neoprostivo, više faktora mogu da dovedu do kraja romanse. U većini slučajeva, međutim, neki od sledećih 5 smrtnih grehova svake veze su najčešće glavni uzrok rastanka nekadašnjih ljubavnika.

1. Sebičnost

Veze ne može da funkcioniše ako jedan partner daje sve od sebe da bi ona uspela, dok drugi gleda samo svoj uski interes. To posebno važi ako partneri žive zajendo i moraju da se dogovore oko podele posla u kući. Ako nakon određenog perioda u vezi i dalje samo jedan partner pokazuje interesovanje za drugog, dok je ovaj nonšalantana i vodi računa samo o svojim potrebama, takva veza nema budućnost. prenosi stil kurir

2. Nedostatak empatije

Neophodan sastojak svake veze je empatija. To znači da konstantno morate da pokazujete da vam je stalo do osećanja vašeg partnera i utešite ga svojim rečima i gestovima kada je utučen ili pod stresom. Naravno, takvo ponašanje se očekuje i od njega, inače opet dolazimo do prvog smrtnog greha svake veze, sebičnosti.

3. Psihološka manipulacija

Da li vam se ikada desilo da vas partner optuži da ste previše osetljivi ako napomenete da je bio verbalno previše grub prema vama u nekoj situaciji? To je njegov način da „prebaci loptu u vaš deo terena“ i učini da se zapitate da niste vi stvarno ta osoba koja je preterala, a ne on, koji je bio uvredljiv prema vama. Takve psihološke manipulacije su, nažalost, veoma česte u nekim vezama, zbog čega one uglavnom ne traju dugo.

4. Nedostatak komunikacije

Komunikacija je ključna za održavanje svakog odnosa među ljudima, pa tako i onog ljubavnog. Bez razgovaranja o problemima u vezi, oni se nikada neće rešiti, a ma koliko vam ponekad bilo naporno da slušate svog partnera jer ste možda u tom trenutku previše umorni ili nervozni, mnogo je gore kada postoji distanca između vas.

5. Ljenost

Veze i brakovi zahtevaju rad. Ne možete dozvoliti sebi da budete lenji i pustite da se stvari „odvijaju svojim tokom“, ako planirate da dugoročno budete sa nekom osobom. Na vama je da iznova pokazujete svoju ljubav prema vašem partneru, budete inicijator zajedničkih aktivnosti i, da ne zaboravimo, s vremena na vreme ga iznenađujete poklonima i drugim znacima pažnje.

