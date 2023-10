Šta žene Zodijaka zaista žele od braka, a na šta nikada neće pristati?

Brak nije često ono što od njega očekujemo. Zašto? Prije svega zbog činjenice da svako od nas tu zajednicu zamišlja drugačije. Neko kao mirnu i sigurnu luku, neko kao vezu punu strasti i avanture. Neko pak ne očekuje od braka da bude zajednica puna kompromisa već isti, partnerski odnos kakav postoji u emotivnoj vezi.

Da ne bude iznenađenja, evo šta svaki od ženskih znakova Zodijaka želi u braku i kako se u njemu ponaša:

Žene Ovnovi su temperamentne

Pripadnica ovog znaka uvek će podržati svog partnera u njegovim ambicijama, jer želi uspešnog muškarca pored sebe. Puna je energije i organizovana, i kao takva daje sve od sebe u braku i savršena je supruga. Problem nastaje ako nije zadovoljna – emocionalno i fizički. Tada postaje frustrirana i tvrdoglava.

Žena Bik želi redovnu akciju u krevetu

Pripadnica ovog znaka vrlo ozbiljno shvata sve svoje uloge, uključujući i one domaćice, supruge i majke, ako se ne ponaša racionalno prema njenim kriterijumima, ona teži finansijskoj sigurnosti i važno joj je da ljudi slušaju njene savete . Redovne akcije u krevetu su važne, a ako ne dobije dovoljno fizičke pažnje, postaje sklona nevjerstvu. Voli zajedničke projekte i timski rad.

Žene Blizanci žele pun paket

Pripadnici ovog znaka su buntovni i tvrdoglavi pre braka, a sa pravim partnerom imaju tendenciju da to prilagode i ublaže. Međutim, i tada zadržavaju svoju posebnost – uloga supruge im nije dovoljna, žele bogat društveni život, odnose sa širom porodicom … Zahtjevna je, ali šta god zahteva, spremna je i da sebi obezbjedi.

Žena Rak je puna ljubavi

Pripadnik ovog znaka je oličenje ženstvenosti – pune ljubavi, nežnosti i odanosti. Želi toplu porodicu, uzajamno poštovanje i puno ljubavi od muža. Ako to shvatite, ona je najbolja i najvernija žena na svetu. Ali ako njen muž ne vodi računa o finansijskoj sigurnosti njihove porodice ili je emocionalno zanemaruje, prestaće da ga poštuje i postaće osvetoljubiva. Ako on ne odgovori na to, ona mu može zagorčati život i steći potpunu kontrolu nad njihovom vezom.

Žena Lav mora biti poželjna

Žena Lav uvek ima plan i želi da sve ide po njemu, a takođe brine i da niko nije zanemaren. Njen brak joj je važan i ima tendenciju da ima iskrenu i strastvenu vezu, i spremna je da se žrtvuje za to. Akcija u spavaćoj sobi nije visoko na listi njenih prioriteta, dovoljno je da zna da je poželjna. Ako mu se divi i poštuje svog muža, vrlo je odana i verna i ohrabruje ga da zajedno postanu još bolji. Ako joj je ljubav iščilela, često je neverna i koristi brak samo kao oblik koji joj olakšava život i posvećuje se deci.

Žena Djevica je prijateljica

Pripadnica ovog znaka je veoma analitična i praktična, ali je u braku vrlo osjetljiva supruga i majka. S partnerom se ponaša kao s najboljim prijateljem, nekim ko ga razumije i sa kim se može zabaviti. Za nju je važno da sve ima ‘pod kontrolom’, pa želi i odgovornog muža koji će je konsultovati. Ako njen muž učini nešto da je naljuti, ona je sklona hladnoći i pasivnoj agresiji. Od svih znakova, ova žena je najsklonija „se*sualnoj ucjeni“ – čak i ako to ne želi, kaznit će svog muža odbijanjem.

Žena Vaga je mudra

Vaga je privlačna i ženstvena, a njen muž je često veoma slab prema njenom šarmu. Mogli bismo reći da ona njime manipuliše, ali to ne čini iz loših namera. U braku teži harmoniji. Uživaće u obavljanju kućnih poslova poput kuvanja i čišćenja, ali će se naljutiti čim primeti da je nedovoljno vrednuju … Očekuje da je suprug mazi i neguje, a spremna je i na to zauzvrat. Želi redovan se*s, ali je njen libido često niži od muževljevog – energiju troši na druženje i razne obaveze.

Žena Škorpija

Pripadnica ovog znaka brak shvata ozbiljno – neće ući u njega osim ako je potpuno sigurna da je partner pravi za nju. Učiniće sve da svoju porodicu učini srećnom, a s druge strane, imaće mnogo zahteva za svog muža – očekuje da je obožava. Ljubomorna je i posesivna, ali samo dok joj je stalo, ako posumnja da je izgubio interesovanje za nju, njen ponos će delovati pa će možda ignorisati svoju ljubav i otići. Želi vezu punu strasti i mrzi rutinu, pa joj pasivni partner ne odgovara, želi nekoga za avanture, putovanja, izlaske, vatrene noći …

Žena Strijelac ne voli monotoniju

Pripadnica ovog znaka je strastvena, spontana, pa čak i zahteva previše ljubavi, ali se smiri čim se uda. Ona je mudar i racionalan životni partner koji ne puca pod pritiskom i neko koga uvek želite pored sebe za podršku i rešavanje problema. Ne očekuje bajke u braku, najvažniji su joj zajednički rad i prijateljstvo. Međutim, neće prihvatiti monotoniju u krevetu, a kad je o tome reč, ona želi muža koji će pokušati da održi strast. Djeca su joj veoma važna, a ponekad se može toliko posvetiti njima da zanemari i svog muža.

Žena Jarac ima odličan libido

Ima tradicionalne stavove i šta god da radi želeće da bude najbolja, pa se život s njom ponekad može činiti kao takmičenje u kojem morate da zadovoljite stroge kriterijume. Ne voli nepredvidive situacije i želi da kontroliše sve što može ugroziti finansijsku stabilnost. Strast joj je izuzetno važna, njen libido je veliki, a odbijanje loše za njen ego. Kad je ljuta, rezervisana je, hladna i proračunata. Treba joj mnogo pažnje i ljubavi da bi se osećala sigurno. U podizanju djece pravi je doživotni učitelj.

Žena Vodolija je razigrana

Pripadnici ovog znaka su zapravo jednostavni i prijateljski nastrojeni, toliko da su enigma za muškarce naviknute na igranje igara. Za njih nije lako stupiti u brak jer vole slobodu, ali ako to učine, onda to zaista žele celog života. Otvoreni su sa svojim osećanjima i potreban im je partner koji ima svoje interese kako bi je zadržao, a najveći strah joj je pasivni muž koji će je svojom ljubavlju i pažnjom zaključati u zlatni kavez. Kao roditelj, ona je nekonvencionalna i puna ljubavi, pravi prijatelj djetetu.

Žene Ribe su romantične

Ribe su idealan ‘materijal’ za brak – u ljubavi su voljne da ispune želju svakog partnera, a biće posvećene stvaranju toplog doma i porodice. Potreban im je snažan partner koji će im biti podrška u životu, pa iako može izgledati kao da je on vodi, energija i ideje Riba su stvari koje pokreću sve. Oni cene romantiku, ali ne na tipičan način, a ako ih partner zanemari- povući će se u sebe i njihova ljubav će postepeno umreti, i pomisliće da su pogrešili. Učiniće sve za djecu, čak i izaći iz lošeg braka, tako da ne izgleda da živi život koji je lažna slika ljubavi.

Facebook komentari