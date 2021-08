Kako ćete prepoznati šta je neko u horoskopu? Ovo su TIPIČNE osobine svakog znaka!

Kod svih osoba postoji ono što vole i što im smeta. Šta astrologija kaže o vama i onome što smeta vašem horoskopskom znaku?

OVAN

Vama ne treba stajati na putu, jer teško podnosite situacije u kojima niste prvi i najbolji. Ne dopada vam se kada je neko ispred vas, bilo da je reč o obrazovanju, novcu ili emocijama. Često vam smetaju i oni koji se u redu ubacuju ispred vas ili vole da vam upaddaju u reč. Onaj ko je bolji od vas, ne bi trebalo o tome previše da priča niti da se hvali svojim uspesima i dostignućima. Teško vam pada ukoliko u nečijim očima više niste na vrhu lestvice onih koji zaslužuju divljenje.

BIK

Smeta vam sve što nije vrhunskog kvaliteta, ono što je za vaš ukus previše skromno ili ima bilo kakvu manu, što se pre svega odnosi na materijalne stvari, ali i na ljubav, prijateljstvo i posao. Da bi neko zadržao vašu pažnju ili probudio vaše interesovanje, potrebno je da vas obaspe kvalitetom, sa puno stila i da učini sve da vam na večeri sa njim bude prijatno. Jako vam može sazmetati ukoliko vas ne smesti na čelo stola ili u najudobniju fotelju i ne posluži najukusnijom hranom.

BLIZANCI

Kada neko pokuša da vas zainteresuje za sebe ili za neku ideju, poslovni projekat ili putovanje, najviše može da vam zasmeta ono što vas najviše odbija – monotonija i rutina. Onaj ko želi da zadrži pored sebe pripadnike vašeg promenljivog vazdušnog znaka, trebalo bi da se potrudi da vam ne nedostaju novosti, raznovrsnost i zabava. Ista mesta, isti ljudi, iste igre, vrlo brzo mogu da vam dosade, pa u tom slučaju brzo počinjete da se nervirate.

RAK

Najviše mogu da vam zasmetaju tuđa neljubaznost, nepromišljena primedba ili kritika na račun vaše majke ili drugih članova vaše porodice. Nemilosrdni ste prema onima koji pokušavaju da vam oduzmu ono što vam mnogo znači, bilo na emotivnom ili materijalnom planu i tada imate osećaj kao da je neko iz temelja kuće izvadio kamen i da sve može da se sruši. Ono što neko izgovora može vas jako zaboleti, pa u komunikaciji s vama potrebno je pažljivo birati reči, čak i onda kada u njima nema nikakve loše namere.

LAV

Onaj ko iz bilo kog razloga ne želi da vas iritira ili naljuti, trebalo bi svakako da povede računa o nečemu što teško možete da tolerišete, a to je nečiji pokušaj da vas zaseni. To nije čudno kada se zna da vama upravlja Sunce, simbol harizme. Onaj ko pokuša da na bilo koji način ugrozi vaš dom, partnera, porodicu, naročito decu, ali i rodbinu, posao, imaće posla s vama. A onaj ko s vama ne želi da ima nesuglasice, mora da vam obezbedi glavnu ulogu u životnim zbivanjima.

DEVICA

Smeta vam kada imate osećaj da ne možete biti od koristi ili da nekome niste potrebni. Prija vam da se nađete na usluzi drugima, jer uživate kada vam se pruži prilika da možete da pomognete. Ne prija vam ni kada vas kritikuju, iako su fleksibilni predstavnici vašeg zemljanog znaka kritički nastrojeni prema drugima. Iako ste svesni svojih mana, ne sviđa vam se kada vam ih neko „nabija“ na nos, jer vam je onda teško da zadržite zadovoljavajuću sliku o sebi.

VAGA

Iritiraju vas tuđa grubost, vulgarnost, odsustvo manira, neprepoznavanje trenutka u kojem nešto treba uraditi ili izgovoriti. Predstavnici vašeg znaka pod uticajem Venere, planete lepote, ne mogu da shvate ni one kojima nije stalo do svog izgleda. I neodlučnost, jedna od osobina svojstvenih vama, može da vam zasmeta kod vama bliskih osoba. Isto kao i kada se od vas očekuje da donosite odluke umesto drugih, a vama je već dovoljno što to morate da činite za sebe.

ŠKORPIJA

Vašim znakom upravljaju Pluton i Mars, planete koje simbolizuju moć, harizmu, novac i akciju, pa vam je teško da razumete one kojima nedostaje odlučnost i koji ne znaju šta žele od života. Smatrate da svako sebi mora da zacrta neki svoj put i postavi jasan cilj kojem će stremiti. Najčešće ste motivisani željom, naročito erotske prirode, pa vas iritiraju oni koji se usuđuju da vas kritikuju zato što nastojite da svoje želje i ostvarite.

STRELAC

Ništa ne može tako da vas iznervira kao mrzovoljne, namrgođene osobe ili one koje ne znaju šta će sa sobom. Onaj na čiji račun ste se našalili mora da prihvati i šalu na svoj račun i da se nasmeje kada mu nije do smeha, naravno ukoliko želi da zadrži dobre odnose sa vama. Predstavnicima vašeg vatrenog znaka upravlja moćni Jupiter, planeta koja simbolizuje prosperitet i širinu vidika, pa vas iritiraju osobe bez ideja, krutih životnih stavova i ograničenih mogućnosti.

JARAC

Odbijaju vas osobe koje, kada su u pitanju njihova karijera i društveni status, nisu dovoljno motivisane za postizanje uspeha i uspon ka vrhu. Predstavnici vašeg znaka pod vlašću Saturna, planete ambicije, često imaju vrlo visoko mišljenje o sebi, pa ih odbijaju osobe koje im nisu slične. Kako umete da budete prilično rezervisani i uzdržani, nemate previše razumevanja za one koji na javnim mestima i skupovima preteruju u pokazivanju emocija.

VODOLIJA

Pripadnici vašeg znaka mnogo drže do prijateljstva koje ponekad stavljaju i iznad odnosa sa emotivnim partnerom. Ukoliko vas neko u koga ste imali poverenja razočara ili na bilo koji način izneveri, vaše iluzije će nestati kao mehur od sapunice. Zbog naglašene potrebe da vas drugi uvažavaju, pre svega zbog vaše originalnosti i individualnosti koju vam daruje vaš vladalac Uran, mogu vam zasmetati pokušaji onih koji žele da vam preuzmu taj primat.

RIBE

Vašu naklonost i poverenje teško će zadobiti onaj ko nije u stanju da se zajedno s vama prepusti mašti i sanjarenju, jer predstavnicima vašeg znaka upravlja Neptun, planeta zanosa i iluzija. Ukoliko neko želi da poboljša odnos s vama, ne bi trebalo da vas opterećuje suvoparnim činjenicama niti surovom realnošću. Ne prijaju vam ni nepredvidive situacije koje na vas mogu delovati frustrirajuće. Iako ste poznati po nepostojanosti, nemate baš previše razumevanja za osobe koje su previše nestalne, prenosi srbijadanas.

Facebook komentari