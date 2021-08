HOROSKOP OTKRIVA KO ĆE BITI NESREĆAN TOKOM SEPTEMBRA: 3 znaka očekuju turbulentna dešavanja sljedećeg mjeseca!

Ako vam je prva pomisao kada pročitate ovo “probudi me kad završi septembar”, niste sami. Ovaj mjesec će biti prepun tranzita, neki će biti teži od drugih, pa nije ni čudo što će septembar biti najgori za tri konkretna znaka.

Pripremite se za ovaj period i strpljivo, hladne glave donosite odluke. U pitanju je prelazna faza i treba da znate da neće trajati zauvijek. Konsultujte se sa vašim astrologom za dodatne savjete.

Tri znaka koja nikako neće imate sreće tokom septembra:

1. Blizanci

Kada Merkur krene retrogradno 27. veliki procenat planeta će putovati unazad – maksimalno za godinu dana. Čini se da se stvari u svetu, a možda i u vašem životu, kreću unazad (mada vaše finansije nisu toliko pogođene). Ove retrogradnosti generalno nisu opasne po život, samo su dosadne i frustrirajuće. Što se tiče zdravlja i dalje treba da budete pažljivi i nadgledate zdravlje do 22. ali nakon tog datuma doći će do dramatičnog poboljšanja. U međuvremenu, trudite se da poboljšajte zdravlje. Ljubav će biti bolja nego prošlog meseca, ali vaša ljubavna planeta je i dalje retrogradna. Zato budite oprezni u ljubavi. Neka se odnosi razvijaju kako hoće. Nema potrebe da donosite važne ljubavne odluke. Vreme će pokazati šta treba učiniti. Septembar je pogodan mesec za psihološki napredak – prošli mesec je takođe bio. Bilo da ste uključeni u formalne vrste terapije ili ne, doći će do psiholoških otkrića. Mladi mesec 6. dodatno će razjasniti emocionalna i porodična pitanja. Tokom meseca će vam dolaziti informacije koje će odgovoriti na sva vaša pitanja. Čini se da finansije ovog meseca nisu problem. Vaša novčana kuća je prazna i samo se Mesec kreće tamo, 1, 2, 29. i 30. Pošto će se Mesec dva puta ovog meseca kretati kroz novčanu kuću, zarada bi trebalo da bude bolja nego prošlog meseca. Finansijska energija i entuzijazam jači su od 6. do 20. kako Mesec raste. Novac i finansijske mogućnosti mogu doći na mnogo načina i kroz mnoge ljude.

2. Rak

Rakovi, izgleda da se finansijski nesporazum sa voljenom osobom rešava 5. ili 6. i među vama postoje dogovor i saradnja. Društveni kontakti povećavaju finansije 28. i 29. Roditelj ili roditeljska figura imaju lepa primanja 5. ili 6. dana septembra. Planetarna snaga je sada na svom maksimalnom donjem, noćnom položaju. Donja polovina vašeg grafikona najjača će biti ove godine. Dakle, najbolje je da se fokusirate na dom, porodicu i svoje emocionalno zdravlje. Čak će i vaša planeta karijere, Mars, biti u vašem četvrtom polju od 15. nadalje. Ovo pokazuje da je trenutno vaša misija porodica. Porodica je prava karijera. Iako će zdravlje morati da se pazi od 22. nadalje, ovo je ipak srećan mesec. Snaga u vašoj četvrtoj kući pokazuje da vas Kosmos poziva da radite ono što najviše volite – da budete uključeni u dom i porodicu. Ako planirate renoviranje ili velike popravke, od 15. pa nadalje je dobro vreme (dozvolite samo više vremena za projekat; može doći do odlaganja). Ako samo preuređujete dom, od 1. do 11. je povoljan period. Planeta karijere u vašem četvrtom polju pokazuje da je dobro da svoje ciljeve u karijeri ostvarujete noćnim metodama, a ne otvorenom akcijom. Zamislite sebe na mestu na kojem želite da budete u karijeri. Oraspoložite se, osetite to. Nakon toga, kada se planetarna moć prebaci na gornju, dnevnu polovinu vašeg horoskopa, otvorene radnje koje ste vizuelizovali će se dogoditi sasvim prirodno, same od sebe. Zdravlje je potrebno da posmatrate, kao što je pomenuto. Najvažnije je da se dovoljno odmorite, ali zdravlje vam je generalno dobro. Simptomi koje možda osećate su samo privremeni, uzrokovani stresom. Sljedećeg mjeseca stres će proći i vaše zdravlje i energija će se vratiti na normalne nivoe. U međuvremenu, čuvajte svoje zdravlje.

3. Lav

Retrogradna aktivnost dostiže vrhunac u godini krajem mjeseca; od 27. nadalje veliki procenat planeta će biti retrogadan. Iako na finansije nema uticaja do 27., događaji se usporavaju, kako u svetu, tako i u vašem životu. Postoji sporiji napredak prema vašim ciljevima. Ovo usporavanje možete da iskoristite za sebe. Budite strpljivi oko kašnjenja. Radite manje. Provedite više vremena sumirajući svoj život i svoje ciljeve. Pogledajte gde se mogu poboljšati. Saznajte više činjenica. Kada planete ponovo počnu da se kreću napred, bićete spremni da svoje planove sprovedete u delo. I dalje ste na godišnjem finansijskom vrhuncu do 22. pa je mesec pred vama uspešan. Vaš fokus je na finansijama – kako i treba da bude. Mars u kući novca do 15. dobar je finansijski signal. Pošto vlada vašom blagotvornom 9. kućom, on postaje poput Jupitera – planete obilja u vašem ličnom horoskopu. On proširuje finansijske vidike. Njegovo prisustvo pokazuje da ima profita kod stranih kompanija i stranih investicija. Stranci su generalno važni u vašem finansijskom životu. Sunce u 2. polju pokazuje da se lično bavite finansijama, a ne da delegirate stvari drugima. Takođe, to ukazuje da trošite na sebe i imate imidž prosperitetne osobe. Budući da će Merkur biti retrogradan 27. (a ovaj retrogradni efekat će biti mnogo jači u odnosu na prethodna dva koja smo imali), pokušajte da obavite sve važne kupovine, investicije i finansijske odluke pre tog datuma. Nakon tog datuma se primirite. Ljubav je još uvek komplikovana. Brak nije verovatan. Vi koji planirate venčanje trebalo bi da sačekate bolji mesec. Ipak, postoji srećna romantična prilika za samce 5. i 6. dana septembra. Srećna prilika za posao je verovatno 28. i 29. ali sačekajte još činjenica o tome i otklonite sve sumnje. Stvari možda nisu onakve kako izgledaju. Budite oprezniji u vožnji 22. i 23. i budite strpljiviji sa šefovima, stariješinama i autoritetima u tom periodu. Zdravlje je relativno dobro, ali ipak mu je potrebno posvetiti pažnju, piše Sensa.

Facebook komentari