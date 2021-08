Žena mu uvijek u DEVET uveče izlazila sređena da šeta psa: Jednom ju je pratio i zabezeknuo se šta je vidio

Amerikanka Paula Juris (33) iz Nju Hempšira otkrila je na društvenim mrežama kako je tri mjeseca pohađala časove plesa prije nego što je muž Denis saznao čime se ona bavi u slobodno vrijeme.

Paula je izbjegavala da suprugu otkrije šta radi svako drugo veče kada oko 21 čas izađe da prošeta psa, jer bi joj se, kako ističe na Fejsbuku, ne samo smijao, već bi joj se i rugao, jer je oduvijek smatrao da ona ne zna da pleše.

– Brak mi s te strane nikada nije bio idealan. Nisam imala tu slobodu da se ostvarim tamo gdje osjećam da mogu i morala sam da neke stvari radim a da Denis ne zna. Zato sam mu govorila da idem da prošetam psa, a ja sam zapravo plesala. I odlično mi je išlo – piše Paula, prenosi WBIN iz Nju Hempšira.

Njena priča dospjela je na lokalni portal jer Paula ne samo da je pokazala da je prirodni talenat za ples, već je učestvovala i na prvom takmičenju ove američke države i to poslije samo tri mjeseca od prvog časa.

– Suprug je saznao za moje časove tako što me je pratio. Vidio je da garderoba koju nosim za napolje više nije ista. Ništa tom čovjeku nikad nije moglo da promakne (smijeh). Pitao me je prije toga par puta idem li to na neki sastanak, sumnjao je. Ali jednostavno nisam željela da mu kažem za ples. Kada me je vidio u sali dok je stajao na vratima, vidjela sam mu izraz lica. Bio je šokiran. Ćutao je i izašao napolje. Sačekao me je ispred sa psom, bio je ljut. Ne zbog plesa već što mu nisam ništa rekla. Objasnila sam mu zašto sam ćutala, pa je priznao da je onda sam kriv za sve. Dodao je i da je veoma iznenađen kako plešem. Poželio je da i on sa mnom pleše. Na to će morati da sačeka – rekla je Suzi u kasnijem intervjuu za WBIN.

Nakon što je ostvarila lijep rezultat na prvom lokalnom takmičenju, Amerikanka sada ima ozbiljnije ambicije.

– Imam dovoljno godina da mogu brže da se prilagođavam zahtjevima i trendovima. Plešem moderne plesove, mislim da mogu da napredujem još mnogo – dodaje Suzi, piše “Objektiv“.

