Ispovijest Hrvata koji se bavi muškom prostitucijom: ‘Među mojim klijentima su jedan poznati pjevač, glumci, novinari, poduzetnici…’

Da je u Hrvatskoj prostitucija zakonski legalizirana tada bi mlađi muškarac s kojim su smo razgovarali možda i pristao otkriti svoj identitet. Razumljivo, tema je škakljiva, pa je jedini uvjet bio da napravimo intervju jedino ako obećamo da mu nećemo pisati ime, piše Slobodna Dalmacija. Ni slanje fotografija na kojima mu se ne vidi lice nije dolazilo u obzir. Ima 30 godina, fakultetski je obrazovan, a uz dobro plaćeni stalni posao, u slobodno vrijeme pruža eskort usluge, najviše muškarcima. Ovo je njegova priča.

Kako ste odlučili pružati seksualne usluge?

Često sam na gej aplikacijama dobivao ponude za seks uz naknade koje sam nekad i prihvaćao, ali samo ako su mi se oni koji su to nudili sviđali, a radilo se barem od 200 do 300 eura po spoju. Potom sam na jednoj popularnoj gej stranici naišao na usluge eskorta i tada me cijela priča zaintrigirala. U početku me bilo strah išta poduzimati jer radim za dvije ozbiljne kompanije i kada bi se to saznalo moglo bi loše utjecati na moju profesionalnu karijeru s kojom zarađujem za pristojan život. Ipak u jednom sam trenutku odlučio da želim malo podići životni standard, a ovo mi se učinilo kao najzabavniji, najbrži i najjednostavniji način. Uskoro će, evo, biti godinu dana otkad sam krenuo pružati eskort usluge, s time da sam u prva dva mjeseca imao samo jednu gažu (smijeh). Nisam znao kako komunicirati niti što očekivati od svega, na profilu sam imao nula recenzija pa je bilo i teže dogovoriti susrete. Sada imam više od 30 recenzija onih klijenata koji su odlučili opisati svoje iskustvo sa mnom. Zbog toga imam više upita i lakše dogovaram nove klijente.

Koliko naplaćujete svoje usluge i možete li od toga dobro zaraditi?

Cijena se kreće od 100 do 200 eura ako je sat vremena, a ako dogovorimo neki long session onda od 75 do 150 eura po satu. Mjesečno zaradim između 500 i 2000 eura, ali da prihvaćam sve ponude lako bih zaradio i do 4000 eura. Stvar je u tome što se meni to ne radi svaki dan niti s bilo kime. Na onima s kojima pristanem na seks, obično mi se bar nešto sviđa, a u 50 posto slučajeva seks bude fenomenalan. Od toga se stvarno jako dobro može zaraditi. Znalo je biti situacija kada bih u jednoj večeri zaradio prosječnu hrvatsku plaću. To mi se zasad dogodilo dva puta.

Na šta trošite taj novac?

Većinom na putovanja, razne hobije i projekte vezane uz svoj klasični posao. Ili ulažem u kriptovalute. Nažalost, zadnja dva mjeseca kriptovalute su skroz potonule, ali čini se da se ponovno vraćaju. Tu se zaradi još veći novac nego “najstarijim zanatom”.

Prakticirate odnose samo s muškarcima ili?

Uglavnom s muškarcima. Inače seks sa ženama mi je jednako privlačan, ponekad i bolji od seksa s muškarcima. Pogotovo ako se nađe neka baš dobra cura s kojom se poklopi energija.

Koje ste onda seksualne orijentacije?

Moja je seksualnost kroz godine konstantno evoluirala. Već sa šest godina s prijateljem sam se “igrao” ispod kreveta ili u ormaru, iako mi tada nismo imali pojma šta i zašto to radimo, niti smo imali prilike gdje to vidjeti. Oko šestog razreda kada sam počeo masturbirati ubrzo sam shvatio da preferiram muškarce. Međutim, u srednjoj školi spavao sam s više cura od svih mojih hetero frendova zajedno. Sve sam to radio reda radi i nisam nešto specijalno uživao. Do sredine dvadesetih četiri sam godine živio s dečkom koji je u seksu bio isključivo aktivan. Nakon prekida s njim otkrio sam svoju aktivnu stranu, pa sam opet počeo gledati žene. Sa svojih 30 godina sada volim apsolutno sve! I žene i muškarce. No to što su mi se i žene počele sviđati nisam postigao svojom voljom ili namjerno. Istražujući svoju seksualnost došlo je samo od sebe. Time nikako ne želim podržavati nekakve konverzijske terapije i slične budalaštine koje se prakticiraju po svijetu jer se to na takav način ne može postići.

Ko su vaši klijenti?

Najčešće su to muškarci između 28 i 55 godina prosječnog izgleda čija je uloga pasivna. Nešto rijeđe javljaju se i oni aktivne uloge. Pasivnih momaka je puno više od aktivnih i inače su dostupniji na aplikacijama pa je onda i potreba za pasivnim eskortima manja nego za aktivcima. Imao sam i klijente iz javnog života poput jednog pjevača, a dolazili su mi i glumci, novinari, jedan bivši rukometaš… Bilo je i nekoliko poznatih poduzetnika koji u javnosti odavaju dojam pravih porodičnih ljudi. Sve u svemu, javljaju se osobe širokog spektra, nema pravila. Također, ne javljaju se samo novčano imućni, ima i onih koji štede samo da bi sebi barem jednom mjesečno priuštili vrhunsko iskustvo.

Kakve su njihove želje? Što sve traže od vas?

Žele kvalitetan seks i druženje bez previše zamornog traženja i dopisivanja po aplikacijama. Tamo ima dosa lažnih profila, a pronaći zgodnog aktivca koji zna šta radi nekima je gotovo pa nemoguće. Sve popularnija je želja i gledati nekoga kako zadovoljava njihovu ženu ili dečka/muža. Takve kombinacije su mi jako napete jer sam inače po prirodi egzibicionist i volim da me se gleda.

Na šta baš nikad ne biste pristali?

S godinama sam sve više perverzan, ali sumnjam da će mi ikad biti privlačna jaka bol ili seks sa životinjama (da, i za to sam jednom dobio upit…)

Kako je ići u krevet s nekim koga prvi put vidite u životu?

Obožavam seks i u 90 posto slučajeva zaista uživam. Zato mi je i krivo da nisam ranije krenuo u sve ovo. Ako mi se neko uopće ne sviđa onda bi trebao platiti barem 20 puta više nego što inače tražim. Ali možda ni to ne bi pomoglo jer ne vjerujem da bih bio dovoljno u elementu. One koji mi se ne sviđaju odbijem na što kulturniji način. Vjerujem da je dosta veliki udarac za ego kada te čak i eskort odbije.

Zna li netko od vaših prijatelja za to što radite?

U početku sam skrivao, ali onda sam se u jednom trenutku opustio i rekao najboljim prijateljima. Oni me podržavaju i čak su ljubomorni (smijeh). Neki su probali krenuti u to, ali za baviti se eskortom nije dovoljan samo dobar izgled. Treba imati karizmu, neki X faktor zbog kojeg će se klijenti osjećati opušteno i zadovoljno te se poželjeti ponovno vratiti.

Koliko je aktivna eskort scena u Hrvatskoj?

Iskreno, dok i sam nisam zakoračio u nju, mislio sam da ne postoji. Na moje iznenađenje u Zagrebu imate barem sto domaćih eskorta i uvijek barem pet do 15 stranaca, najčešće su to Brazilci i “braća” Srbi. U ostatku Hrvatske još ih je sigurno oko 200, s time da se ljeti taj broj popne i više jer dođu i “kolege” iz inozemstva. Sudeći prema upitima koje redovito dobijam iz dalmatinskih gradova, vjerujem da i tamo ima potrebe za mojim uslugama. Većinom su to oženjeni muškaraci.

Bojite li se konkurencije?

Ne bojim, naprotiv! Volim ih upoznavati jer su zanimljivi, pričaju više stranih jezika i otvorenog su uma poput mene. Radi se uglavnom o obrazovanim muškarcima koji samo traže ekstra zaradu.

Koliko se još dugo ovime planirate baviti?

Ne razmišljam o tome. Dokle god se dobro zabavljam i budem poželjan – novca nikad dosta.

Je li vas strah kazni i mislite li da bi u Hrvatskoj prostituciju trebalo legalizirati?

U početku me bilo strah, ali čini se da nas “obrtnike” baš i ne hvataju, nego samo malo veće organizacije i to više eskort dame. Dokle god nisam ničiji svodnik ili nemam svodnika, koliko znam, radim samo prekršaj, a ne kazneno djelo. Ako budem morao platiti kaznu koja je vjerojatno u rangu onoga što zaradim u sat vremena preživjet ću. Ne razumijem zašto to nije legalno kao primjerice u Njemačkoj ili Švicarskoj? Toga će uvijek biti, pa bi bilo bolje da država uzme svoj PDV, a pritom zaštiti i pružatelje i primatelje usluga. Iz vlastitog iskustva znam da se svi ne testiraju redovito na spolno prenosive bolesti, tu je i problem trgovanja ljudi i dovođenja žena iz raznih država te iskorištavanje istih za ovaj vid zarade. To je nešto odvratno i nedopustivo, a događa se i u našoj državi.

Jeste li u vezi?

Nemam ni momka ni curu, ali sve su opcije otvorene. Međutim, dok god ovo radim bit ću u vezi samo s onim ko je isto eskort. Ne bih se osjećao u redu da usred večeri i gledanja neke ljubavne komedije partneru ili partnerici kažem da ide iz stana jer ja moram odraditi neki posao. Ali da, jednog dana se vidim u braku sa ženom ili muškarcem, kućom i dvoje djece. Ili barem dva psa…

