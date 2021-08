MJESEČNI HOROSKOP OD 22. AVGUSTA DO 22. SEPTEMBRA – POČINJE VLADAVINA DJEVICE: Ovo su najvažniji dani, evo šta donose

Horoskop otkriva da vladavina Djevice počinje nakon punog Mjeseca u Vodoliji 22. avgusta i donosi nam nešto potpuno drugačije u odnosu od energije vatrenog Lava koju smo osjećali u prethodnih mjesec dana. Očekuje nas jedan utemeljen, mirniji i utemeljeniji tempo.

Djevica je simbol nezavisnosti, inteligencije i unutrašnje snage. Ona nas poziva da posmatramo stvari iz šireg ugla, da gledamo na svijet cjelovito. Ona je najsnalažljiviji znak Zodijaka, a njeni darovi su u tome što nas uči kako na praktičan način da postignemo željeno. Tokom vladavine Lava (od 22. jula do 22. avgusta) imali smo priliku da ojačamo samopouzdanje, a sada to koristimo kao gorivo koje nas pokreće da budemo produktivni i osvijestimo svoje sposobnosti.

Evo ključnih datuma, aspekata i energetskih zapisa koji nas očekuju dok je Sunce u znaku Djevice, od 22. avgusta do 22. sembtembra:

22. avgust – Sunce ulazi u Djevicu ubrzo nakon punog Mjeseca u Vodoliji. Dok se Sunce probija do Djevice, a vatrena Lavova energija počinje da se rasipa, možda ćemo se usporiti i suziti fokus. Sezona Djevica je dobro vrijeme da se organizujete, očistite nered i stvorite zdrav odnos sa sobom i svim što vas okružuje.

23. avgust – Trigon Venere i Saturna donosi nežnu energiju koja čini da se osjećate izuzetno lijepo! Venera vlada novcem, a Saturn može biti uzemljujuća, stabilna sila, što ukazuje na uspjeh u finansijama. Ova energija je posebno povoljna za stvaranje “profita”, pa ako ste razmišljali o prodaji nečega ili investiranju, ova energija može ponuditi dodatnu dozu podrške. To je takođe lijepa energija za stvaranje ravnoteže i stabilnosti u vašim odnosima, posebno na radnom mjestu ili sa klijentima.

29. avgust – Merkur u Vagi i promjene Mesečevih čvorova: Merkur, koji je vladar Djevice, useljava se u Vagu i omogućava da komuniciramo na način koji je obazriv, smislen i diplomatski. Takođe nas može inspirisati da promijenimo izgled našeg doma ili način oblačenja. Na današnji dan imamo i kolebanje Meseca, koje se dešava kada se Sunce poravna sa lunarnim čvorovovima, što može izazvati određenu nestabilnost.

6. septembar – Mlad Mjesec u Djevici donosi pomiješanu energije. Možda ćemo se osjećati energično, spontano i spremno da isprobamo nešto što smo oduvijek željeli. To je zahvaljujući energiji Marsa i Urana koji su aktivni pod ovim mladim Mjesecom. Sa druge strane, postoji i dublja energija zbog koje se možemo povući u sebe kako bismo zacelili neke stare rane ili se suočili sa našom senkom. Suočit ćemo se sa našim najmračnijim sjenkama, učit ćemo kako da se nosimo sa traumama predaka i da se oslobodimo tih negativnih stanja.

10. septembar – Venera u Škorpiji donosi pojačanu osetljivost i može probuditi energiju koja nam olakšava povezivanje sa našom se*sualnošću i senzualnim željama.

14. septembar – Ulazak Marsa u Vagu biće ključna astrološka tema u narednih mjesec dana. Tokom boravka Marsa u Vagi, on će spojiti Sunce i biti glavni igrač u kosmičkoj energiji od kraja septembra do oktobra. Teška energija Marsa može nas učiniti produktivnim, energičnim i neustrašivim. Sa druge strane, to takođe može izazvati uzavrele emocije i dovesti nas do sagorijevanja ako maksimalno iskoristimo svoje resurse. Kako će Mars veći dio ovog perioda biti u Vagi, definitivno smo pozvani da pronađemo ravnotežu kada je u pitanju način na koji radimo sa ovom vatrenom, muškom energijom.

20. septembar – Pun Mjesec u Ribama poziva nas da budemo nježni prema sebi i da provodimo vrijeme razmišljajući o sopstvenom životnom putu. Stvari možda nisu onakve kakve izgledaju ili bi mogla postojati neka maglovita energija koja zamagljuje našu svijest. Ovo je naš podsjetnik da zavirimo unutra i vjerujemo svojoj intuiciji. Možda nemamo sve odgovore koji su nam potrebni iz spoljnog svijeta, ali kretanje po našem unutrašnjem svijetu može dovesti do velikog broja otkrića.

22./ 23. septembar – Sunce ulazi u Vagu i sezona Djevice se završava, a istovremeno događa se i ravnodnevica, dan kada jednako traju noć i dan. Ovo je trenutak kada priroda pokazuje svoje iscjeliteljske moći. Obavezno provedite neko vrijeme u prirodi, upijajte njene mirise, zvukove i energiju. Na ovaj način se spremite za nov period pred nama – za vladavinu Vage, prenosi “Sensa“.

