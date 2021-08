5 kriterijuma na osnovu kojih nas ljudi najčešće ocjenjuju

.

1. Zubi; Osoba koja ima vizualno nezdrave i nečiste zube ostavlja negativan utisak na druge ljude. Loši zubi su odraz loše higijene i brige o sebi. Osoba koja je svjesna svojih problema sa zubima su često nesigurni i imaju problema sa samopouzdanjem.

2. Pismenost; Ovaj kriterij će pokazati nivo vašeg obrazovanja i odgoja. Loš govor ukazuje na nespremnost osobe da se razvija. Loš vokabular lako dolazi do izražaja za vrijeme razgovora, a nedostatak pismenosti će se otkriti u prepisci.

3. Samopouzdanje; Samopouzdanje ukazuje na prisutnost osobe snažne volje i emocionalnu stabilnost osobe. Mnoge osobe će reći da imaju samopouzdanja, ali to ne mora uvijek biti tačno. Ukoliko vam neko uputi negativan komentar i to vam pokvari raspoloženje, to znači da niste sigurni u sebe.

Teško je biti siguran kada postoje nedostaci. 4. Kosa; Dobra frizura i zdrava kosa zaista poboljšavaju vaše emocionalno stanje. Osim toga, čista i dobra kosa uvijek ostavlja dobar utisak na drugu osobu. 5. Odjeća; Osobu koja nosi poslovnu odjeću će ljudi uvijek smatrati uspješnom i zanimljivom.

Međutim, ne morate svoj ormar napuniti odijelima, košuljama i bluzama. Ako želite ostaviti dobar prvi utisak birajte svjetliju odjeću, udobnog kroja koji dobro pristaje uz vašu figuru. I naravno jako je važno biti uredan,piše Infpult

