Horoskop za august: Lavu napeto u ljubavi, ovnu na poslu

Ono što prvo privlači pažnju je egzaltirani Mjesec u znaku Bika koji je u konjukciji sa Uranom, kvadratu sa Merkurom, Suncem i Saturnom i trigonu sa Venerom. Ukratko – pred nama je mjesec u kojoj će na prvo mjesto doći borba za materijalnu stabilnost, mjesec u kojem će nas prošlost vući na jednu stranu a budućnost na drugu, mjesec velikih preokreta, iznenađenja i uzbuđenja.

Prvi bitan astrološki događaj je mlad Mjesec na 16-om stepenu znaka Lava 8-og avgusta. Mlad Mjesec je u kvadratu sa Uranom, i donosi velika previranja i promjene, naročito na emotivnom i materijalnom planu.

Slijedi prelazak Merkura u znak Djevice 11-og avgusta. Merkur je ovdje jak jer se nalazi u znaku svog vladarstva, svom sjedištu i uticaće na promjene u poslovnoj svakodnevici, donijeće zanimljive dogovore i promjene i učiniti da počnemo da obraćamo više pažnje na svoje zdravlje, mentalno i fizičko.

Šesnaestog avgusta i Venera takođe prelazi u svoje vladarstvo i sjedište – znak Vage. Vazdušnim i vatrenim znacima naredni period će vrlo pogodovati i za ljubav i za dobre dogovore i za lakše snalaženje u finansijskom segmentu, bolje poslovanje i zarade. No, i ostali znaci će osetiti benefite ovog tranzita – lakše će se i jednostavnije funkcionisati u partnerstvima a flertovanja i zaljubljivanja će biti na sve strane. Dok Venera putuje kroz znak Vage itekako su moguće obnove i poslovnih i emotivnih partnerstava.

20-og avgusta Uran kreće retrogradno. Pošto u trenutku retrogradnosti pravi odličan aspekt sa Merkurom, a njegov dispozitor Venera sa retrogradnim Saturnom takođe formira vrlo dobar aspekt – ulazimo u period ponovljenih šansi koje su na neki način propuštene od ulaska u ovu godinu. Sve što je pokrenuto kreće da se razrješava mnogo brže, a ono što je bilo „na čekanju“ ponovo dolazi na dnevni red – ovog puta da se aktivira i razriješi.

22-og avgusta pun Mjesec u znaku Vodolije. Završetak ciklusa koji je otpočeo još početkom februara mjeseca – period od par nedjelja nakon punog Mjeseca konačno će mnoge stvari, situacije i osobe postaviti na njihovo pravo mjesto. Generalno gledano – dani oko ovog punog Mjeseca biće vrlo intenzivni, nervozni i haotični.

22-og avgusta Sunce prelazi u znak Djevice. Dodatna posvećenost poslovnom segmentu, obavezama na dnevnoj bazi i zdravlju.

Pretposljednjeg dana avgusta 30-og Merkur prelazi u znak Vage. Otvara pred nama period dogovora, rješavanja svih zategnutih odnosa i situacija. I tako…..na prvi pogled ne izgleda tako loše, jel da? No, na dnevnoj bazi – ovo će biti prilično zahtjevan i naporan mjesec. Ono što je dobro jeste da će se tokom njega mnogo toga što je stagniralo zaista pokrenuti i da ćemo imati priliku da mnogobrojne relacije i odnose na pravi način preispitamo, popravimo – ili konačno odustanemo za sva vremena od njih. Budite dobro i uživajte u prolasku kroz avgust mjesec!

OVAN

Ljubav

Iako ćete i partner i vi biti dosta okupirani poslom, obavezama, petljanjem sa svakodnevicom i sa problemima – ipak će drugi dio avgusta donijeti opušteniju i lepršaviju energiju između vas. Baš posljednjih desetak dana avgusta mogu izuzetno pozitivno uticati na vas dvoje, više ćete izlaziti, družiti se sa zajedničkim prijateljima, uživati. Napomena za pojedine Ovnove – postoji mogućnost kontakta, flerta, pa čak i ulaska u tajnu emotivnu priču sa osobom najpre preko poslovnog segmenta. To bi vam moglo donijeti probleme već tokom septembra. Slobodni Ovnovi – poznantstvo sa nekim početkom avgusta (ili čak krajem jula mjeseca) može da se razvija lagano u zanimljivom pravcu i ulasku u vezu u drugom dijelu mjeseca. Druga mogućnost jeste da baš u tom drugom dijelu avgusta obnovite kontakt sa nekim iz prošlosti ili produbite komunikaciju sa osobom koja je već neko vrijeme u vašoj blizini.

Posao

Prvi dani avgusta mogu krenuti dosta turbulentno I napeto, nervoza će biti pojačana u poslovnom segmentu a I odnosi sa saradnicima I šefovima zategnuti. Nakon toga ulazite u bolju fazu, koja će se prilično odraziti kroz polje finansija, ali ne očekujte da ćete imati opuštenciju I mirno more. Naprotiv, vaši napori će biti pojačani a obaveze će oduzimati veliki dio vašeg vremena. Nova poslovna partnerstva ili obnavljanje saradnji stoje u drugom dijelu mjeseca. Finansijski ćete proći bolje nego u julu.

Zdravlje

Ovnovi bi trebali da prilično obrate pažnju na stanje svog organizma. Pokušajte da promijenite nešto u svojim navikama, naročito po pitanju ishrane. Mogući su sitni, ali učestali zdravstveni problemi.

BIK

Ljubav

Bikovi koji su u braku ili koji žive sa partnerom mogu u prvim danima avgusta osjećati povišenu negativnu energiju I sklonost ka raspravama. Takođe, period oko punog Mjeseca (otprilike od 16-og do 23-eg) može doneti još jedan talas problema I to najprije zbog obostrane tvrdoglavosti I nedokazanosti. Ostatak mjeseca nije ni malo loš po vas dvoje, a ako ne živite sa voljenom osobom – ove ćete negativne periode mnogo lakše prebroditi (možete eventualno imati problem sa nekim od članova familije). Trudite se da se usmjerite na ono što je pozitivno u vašem odnosu, jer imate dosta prilika da uljepšate I stabilizujete svoju vezu. Slobodni Bikovi – tranzit Venere I Marsa kroz vaše polje ljubavi I zabave djelovaće vrlo podsticajno na vas. Dobićete želju da se više družite, izlazite a već od početka mjeseca počeće da se pojavljuju I prve zanimljive ljubavne šanse I kontakti sa osobama koje vas mogu zaintrigirati.

Posao

Prvih nedjelju dana donosi nerazumevanje sa šefovima, nervozu u kontaktu sa saradnicima I mnogobrojne promjene koje vam baš I neće prijati. Sličan tip nervoze biće prisutan I u danima oko punog Mjeseca. Neki Bikovi mogu odlučiti da u ovim periodima prekinu sa poslom u kojem su ili da dođe do dubljeg razmimoilaženja sa saradnicima. Ostatak avgusta je korektan, pogotovo ako imate namjeru da pokrenete nešto novo. Moguće su promjene I pojačanje finansija u drugom dijelu mjeseca

Zdravlje

Nećete se osjećati loše, ali možete imati manjih smetnji – naročito onih koje se vezuju za stomak, alergije ili oscilacije pritiska. Stabilizacija je u drugom dijelu mjeseca kada ste opušteniji I manje nervozni.

BLIZANCI

Ljubav

Komunikacija I dogovori sa partnerom će predstavljati najveći kamen spoticanja za zauzete Blizance. Aspekti pod kojima ulazite u avgust ne obećavaju lako sporazumijevanje I brzo rješavanje zajedničkih pitanja I nedoumica, naprotiv. Vaša će komunikacija I razmišljanje biti obojeni tvrdoglavošću, dok će kod voljene osobe postojati stav “ja znam najbolje I šta ti tu meni sada soliš pamet”. Naravno, ova kombinacija uticaće da sve oko čega trebate da se dogovorite – ide na najkomplikovaniji način. Takođe, vi ćete više željeti da se posvetite domu, da se možda bacite na neko renoviranje I sređivanje a voljena osoba će više biti zainteresovana da cunja I lunja I neće vas podržavati u vašim zamislima. U drugom dijelu mjeseca će ipak dolaziti lakše do kompromisa, slede vam opušteniji I lagodniji zajednički momenti. Slobodni Blizanci – taj drugi dio avgusta je odličan za početak vrlo slatke I zanimljive ljubavne priče.

Posao

Tokom prvog dijela avgusta – dosta napornih momenata vezanih za poslovni segment. Teško se dogovarate sa saradnicima I poslovnim partnerima a promjena u posljednjem trenutku će biti na svakom koraku. Dosta toga ćete morati da radite ponovo ili da odložite za neko bolje vrijeme. No, prelaskom u drugi dio mjeseca prvo dolazi do poboljšanja na polju finansija, a i vi ćete biti bolje organizovani i fokusirani. Dobar je period za početke novih poslovnih saradnji ili za obnovu važnih kontakata.

Zdravlje

Nešto pojačana nervoza u prvom dijelu mjeseca. Moguće su I sitnije zdravstvene tegobe, prolaznog karaktera. Drugi dio avgusta donosi zdravstvene povoljnosti I to da se dobro osjećate.

RAK

Ljubav

Aspekti pod kojima Rakovi u vezama I brakovima ulaze u avgust ne obećavaju lako dolaženje do mira I sklada. Pogotovo će prve dvije dekade avgusta biti obojene povremeno zategnutim odnosima sa partnerom – kod onih u braku polemike će se voditi oko finansija, a kod onih u vezama – problem će biti to što ne doživljavate I ne gledate na neke situacije, pitanja, stvari – na isti način. Bolje funkcionisanje, lakše dogovaranje I stabilizacija će se kod onih u vezama polako vraćati već od ulaska u drugi dio mjeseca, dok će oni u braku ipak morati da sačekaju prelazak u treću dekadu. Što se slobodnih Rakova tiče – prvi dio mjeseca je prilično “prazan”, eventualno bi moglo doći do laganog početka komunikacije sa jednom osobom – ali bi tu situacija počela da se razvija na pravi način tek od treće dekade. Generalno gledano – ovo je prije mjesec za lagano otvaranje prema nekom, nego za konkretan ulazak u vezu.

Posao

Finansijski segment će I kroz avgust biti prilično bolna tačka Rakovima, jer nikako I pored svog truda ne uspijevate da u ovom sektoru ostvarite stabilnost ili napredovanje. I dalje ste u fazi velikih promjena I potrebno je da nastavite tim putem, jer će se benefiti osetiti već od septembra. Ovo vam je period da ostvarujete značajne kontakte, da se povezujete sa ljudima, da imate kraća poslovna putovanja koja će vam koristiti, da stičete neka nova znanja I skupljate iskustva. Privatnicima bolje u drugom dijelu mjeseca.

Zdravlje

Pa, ovo jeste period u kojem se više treba usmjeriti na stanje organizma. Moguće su sitnije povrede a trebalo bi I u saobraćaju biti oprezniji. Potrebna vam je češća relaksacija I bolja ishrana.

LAV

Ljubav

Lavovi u vezama I brakovima su u takvoj emotivnoj fazi da je zaista potrebno da se odnosu I partneru posvete na pravi način. Ni malo lagani I opušteni aspekti početkom avgusta ne obećavaju da ćete brzo dolaziti do kompromisa, šta više – govore o tome da će komunikacija biti vrlo problematična I da su potrebne promjene kod oboje da biste ovo koliko toliko sredili. Sve do ulaska u treću dekadu avgusta pojedini odnosi mogu biti na ozbiljnim iskušenjima I za očekivati je da će neki od njih I prestati da postoje. Za vas koji kao par “preteknete” – ta treća dekada mjeseca donosi smirivanje tenzija, bolje funkcionisanje, čak I dosta lijepih momenata između vas dvoje. Slobodni Lavovi – za vas je samo pitanje šta hoćete. Ako želite nešto ozbiljnije I trajnije – prije treće dekade avgusta se to neće dogoditi, a tada su moguće I obnove nekih odnosa od ranije. Ako želite provod I usputnu zabavu – toga može biti cijelog mjeseca.

Posao

Ni na poslu nema opuštanja dragi Lavovi. Morate znatno ozbiljnije da shvatite i svoje obaveze i trenutne pozicije na kojima ste i da se debelo posvetite tome da razrađujete posao i budete odgovorni prema onima koji su vam klijenti ili računaju na vas. Tokom cijelog mjeseca vi ćete se boriti za stabilnost na polju finansija i tu ne bih rekla da ćete loše proći. Samo nemojte da se opuštate. Od drugog dijela avgusta kreću nove mogućnosti za dogovore, za povezivanje sa saradnicima – prave šanse će vam lakše dolaziti.

Zdravlje

I pored toga što je Sunce u vašem znaku u prve dvije dekade avgusta – zdravstveni segment neće biti najstabilniji. Varirate sa energijom, sa raspoloženjem, moguć je i stres i problemi sa probavom.

DJEVICA

Ljubav

I pored toga što na prvi pogled može delovati kao da je vaš odnos sa partnerom stabilan – itekako je primjetno da ćete tokom ovog mjeseca imati mnogo problema od kojih ćete neke držati u sebi i ćutke se boriti sa njima, dok kod drugih – nećete moći da prećutite i iskulirate. Ono što je skriveno, tajno, nerečeno, sumnja, ljubomora – bez obzira da li dolazi sa vaše ili partnerove strane – predstavljaće veliki kamen spoticanja i periodično će izlaziti na dnevni red, donoseći lošiju komunikaciju i rasprave. Kod nekih parova, onih koji nisu suštinski stabilni – postoji i ozbiljna mogućnost za prekid odnosa. Pokušajte da ne brzate sa odlukama i sačekajte – u septembru će stvari početi da dolaze na svoje i da se stišavaju. Slobodne Djevice – iako tokom ovog perioda može biti nekih emotivnih šansi, nisam sigurna da bi bilo pametno žuriti i ulaziti u konkretniju priču. Nije baš neki savršen period za ljubav koja će trajati.

Posao

Problem u prvom dijelu mjeseca će predstavljati znatno povećanje obaveza a mala podrška od onih sa kojima sarađujete na dnevnoj bazi. Odnos sa kolegama i saradnicima će biti dosta zategnut a imaćete problem i sa konkurencijom. Savjet za vas je, da biste maksimalno iskoristili povoljne aspekte kojih ipak ima tokom ovog mjeseca – da se više posvetite razradi svojih projekata, ideja, poslova, da se organizujete maksimalno i da ne računate baš mnogo na druge. Bolje finansije od drugog dijela avgusta.

Zdravlje

Dosta ste tokom ovog perioda osjetljivi i trebali biste više da se posvetite i svom fizičkom ali i mentalnom zdravlju. Šetajte, odmarajte se, trudite se da vam ishrana bude kvalitetna i adekvatna vremenu.

VAGA

Ljubav

Vage će do kraja prve polovine avgusta biti naglašeno u fazi preispitivanja odnosa u kojem su. Može kod nekih postojati naglašena nervoza, potreba da se na neki način povuku i dobro razmisle. Kod drugih pak – nećete biti spremni da se suočite istinski sa situacijama koje vam ne odgovaraju u vezi nego ćete biti skloni “bježanju” u flert, komunikaciju ili čak ulazak u tajnu priču. Kod ovih drugih – potrebno je biti oprezan jer postoji lijepa mogućnost da tajne izađu na dnevni red. Oni odnosi koji opstanu do kraja prve polovine mjeseca – krenuće nekim laganim tokom naprijed – komunikacija će se poboljšati a vas dvoje ćete imati i više zajedničkih lijepih trenutaka. Slobodne Vage – prvi dio mjeseca je rezervisan za tajne, možda i odnose sa osobama sa kojima imate razliku u godinama (plus ili minus). Drugi dio avgusta može vas vratiti bivšem partneru ili pak pojačati komunikaciju sa nekim koga već duže vrijeme poznajete.

Posao

Uradićete pravu stvar ako u prvom dijelu avgusta počnete sa realizacijom planova koje imate ili u tajnosti razrađujete neke svoje ideje. Taman da od ulaska u drugi dio mjeseca krenete ozbiljnije i otvorenije sa promenama u svom poslovanju – ovaj period je izuzetan za tako nešto i moguće je da ćete odmah osjetiti i finansijsko poboljšanje. Generalno gledano – neke saradnje ili poslovi se tokom ovog mjeseca mogu ugasiti, dok će se drugi odvijati otežano i sporije – naglašeno u prvom dijelu ovog perioda.

Zdravlje

I vaše zdravlje dosta varira tokom avgusta. Izbjegavajte što je moguće više stres i nervozu, odmarajte se i gledajte da svaki trenutak provedete u opuštenom okruženju ili u prirodi.

ŠKORPIJA

Ljubav

Brakovi i dugotrajnije veze (kao i oni odnosi koji su imali turbulentan prethodni period) u avgust ulaze kroz fazu koja govori o priličnom nerazumijevanju i distanciranosti. Vaši će odnosi biti na dosta ozbiljnom testu tokom cijelog mjeseca – no, pošto istovremeno imate i jako podsticajne aspekte, suština bi bila – nestabilne veze i brakovi itekako mogu doći u završnu fazu, pa čak biti i prekinuti – dok oni odnosi i osobe koji su spremni da se prilagode i budu tolerantniji – itekako mogu prilično mirno proći kroz ovaj mjesec. U suštini, vaše je šta želite da stavite na prvo mjesto i koliko ste voljni za kompromis sa partnerom. Slobodne Škorpije – kod vas je jedan opšti šareniš po pitanjima ljubavi. Ima tu i razlike u godinama i prošlosti i novih osoba i mogućnosti za avanturu, pa čak i tajnu priču. Avgust je pred vas na poslužavnik stavio mnogo toga – sad, šta ćete vi odabrati (ili šta će odabrati vas) – to ćemo tek vidjeti. prenose “Nezavisne“.

Posao

Škorpije ulaze u mjesec velikih obaveza i odgovornosti, period u kojem će se od njih očekivati da se maksimalno posvete poslovnom segmentu. Vi već neko vrijeme vrlo ozbiljno radite na stabilizaciji, napredovanju, promenama – i očigledno je da ćete nekim sličnim tempom morati da nastavite i tokom avgusta. Ovaj vam mjesec pored naglašenog truda donosi i dobre poslovne prilike – tako da nećete samo rmbati, moći ćete i da zaradite i budete zadovoljni stanjem svojih finansija.

Zdravlje

Ukoliko iole budete vodili računa – spavali dovoljno, hranili se adekvatno, odmarali se i rekreirali, šetali – imate pred sobom vrlo povoljan zdravstveni mjesec. U suprotnom – bićete nervozni, napeti, iscijeđeni.

STRIJELAC

Ljubav

Može da se dogodi da prvi dio avgusta baš I ne protekne u savršenom skladu partnera I vas. Biće tu različitih situacija – oboje ćete biti tvrdoglavi, nećete željeti da čujete drugu stranu I njeno mišljenje I do dogovora će se teško dolaziti. Takođe – partner će smatrati da ste vi suviše ležerni I opušteni po mnogim pitanjima, dok će vaše mišljenje biti da je drago vam biće preterano sitničavo, da vam samo traži greške I nešto zakera. Pokušavajte da se uklopite što više možete, mada će to biti naporan zadatak za oboje. Prelaskom u drugi dio avgusta ipak dolazi do nešto bolje energije između vas – tenzija će velikim dijelom otići u zaborav a na prvo mjesto će izbiti neki fini zajednički momenti I opuštena atmosfera. Slobodni Strelčevi – drugi dio mjeseca je znatno povoljniji što se ljubavnih šansi tiče. Vi ćete biti u pokretu, opušteni I veseli I lako ćete privlačiti udvarače I zainteresovane poglede. Moguće obnove bivših veza.

Posao

Dosta pojačan obim obaveza u prvom dijelu avgusta, a istovremeno je to I period u kojem ćete nailaziti na velike prepreke, odugovlačenje ili sporost kada su I radni zadaci ali I dogovori I saradnje u pitanju. Strijelčevi će biti vrlo angažovani tokom ovog mjeseca, što se hoće odraziti na popravljanje vaših pozicija ali će vam istovremeno donijeti I dosta napetosti, pa su moguće I nesuglasice I nerazumijevanja sa šefovima. Drugi dio perioda može kod nekih aktivirati I unaprjeđenja, nagrade, nove poslovne šanse.

Zdravlje

U prvom dijelu avgusta se više odmarajte, pokušajte da se manje nervirate ili da nervozu smanjite kroz bavljenje aktivnostima koje vas opuštaju. Drugi dio avgusta je zdravstveno dosta povoljniji.

JARAC

Ljubav

Ni vašem znaku avgust baš I nije savršen period za stabilnost u emotivnim vezama I brakovima. Ovo sad može da se odrazi na dva načina – ili da oboje gledate svoja posla, bavite se sobom I svojim prioritetima a na odnos ili brak ne obraćate baš mnogo pažnje….a može da se odrazi I na taj način da u vašim partnerskim relacijama dolazi do dubljeg zahlađenja, distanciranja I odvajanja. Lijek postoji, ali do izlečenja treba vremena I truda – oboje biste ipak, ukoliko želite da sačuvate svoju priču – morali da se odgovornije I sa više razumijevanja postavite jedno prema drugom. Imaćete tokom avgusta I nekih podsticajnih prilika da unaprijedite svoju emotivnu vezu – iskoristite ih. Slobodni Jarčevi – za razliku od vaše zauzete sabraće – vama emotivni život može biti mesto koje vas ispunjava I donosi vam radost. Imate jako lijepe prilike tokom cijelog avgusta da pokrenete jednu simpatičnu I slatku emotivnu priču.

Posao

Previše zahtjevna prva polovina avgusta, previše obaveza – a finansijski segment ne prati na pravi način svo to vaše zalaganje I trud. Takođe, odnos sa kolegama, saradnicima I klijentima je dosta naporan po vas I crpi vam energiju. Jarčevi su u periodu kada pred njima stoji mogućnost da promjene nešto u svom načinu poslovanja – za to itekako ima prilika tokom cijelog mjeseca. Nemojte se grčevito držati postojećih poslova ili načina funkcionisanja – pokušajte da pronađete sebi I alternativu ili dodatni posao.

Zdravlje

I fizički I mentalni segment su osetljivi tokom većeg dijela mjeseca. Promenite nešto u načinu ishrane, pokušajte da se više opuštate I relaksirate.

VODOLIJA

Ljubav

U dugotrajnijem ste periodu kada se od vas, vezano za emotivne relacije u kojima ste – očekuje posvećenost, odgovornost I spremnost na kompromis. Kao što ste to I sami vidjeli – do sada je to bio prilično zahtjevan zadatak za vas, a ni avgust – makar u svojoj prvoj polovini (posredno sve do kraja druge dekade mjeseca) neće se potruditi da vam olakša. Potrebne su zaista velike promjene u odnosu sa partnerom I ukoliko ne budete oboje (ali sa vama kao inicijatorom I predvodnikom) radili na njima – vrlo lako može da se dogodi da nekim brakovima ili vezama u ovom periodu dođe kraj. Čak I da nema svađa, rasprava, tenzije – Vodolije u vezama I brakovima se u ovom periodu osjećaju kao da su zarobljene I kao da moraju da funkcionišu “pod moranje”. Slobodne Vodolije – u prve dvije dekade mjeseca možete da se bavite strašću I avanturom, ako vam je do toga. Ako nije – morate da čekate treću dekadu avgusta jer tek će ona donijeti osobu (novu ili staru) koja vam je po volji I sa kojom ćete istinski želeti pravu priču.

Posao

Kao I u emocijama – I u poslu se od vas očekuje ogromna odgovornost, posvećenost obavezama….i naravno – očekuje se da rmbate za sve pare. Postoje Vodolije kojima je trenutnog posla preko glave I neće biti čudno ukoliko se odluče da se pozdrave sa postojećim poslodavcem, ili da makar vrlo intenzivno tragaju za alternativom. Ukoliko niste od onih kojima se posao smučio, vi ćete takođe željeti promjene, ali ćete na njima raditi u okviru postojećeg radnog mjesta. Lijepo ćete se naraditi I tek u trećoj dekadi avgusta počećete da na pravi način vidite benefite svog truda koji ste ulagali.

Zdravlje

Prvi dio mjeseca je I mentalno I fizički zahtjevan za vas, a imaćete jedan talas nervoze I u danima oko punog Mjeseca, tamo negde početkom treće dekade avgusta.

RIBE

Ljubav

Prva polovina avgusta je za zauzete Ribe dosta problematična jer ćete kao tortu slagati raspoloženja prema partneru – ljutnja, lijepo, sumnja, uživanje, zabrinutost. No, na žalost – negativnosti će preovlađivati, naročito ukoliko ste u fazi da sumnjate u partnerove postupke I riječi. Pokušajte da ne pumpate svoje strahove I ljubomoru a istovremeno – trudite se da vi budete otvoreni I iskreni prema osobi koju volite I da ne krijete stvari od nje. U prvoj polovini avgusta nemojte donositi prenagljene odluke kada su vaša partnerstva u pitanju. Takođe, u danima punog Mjeseca pokušajte da sačuvate svoj unutrašnji mir. Ovo nije jednostavan period za vas, ali sa nešto više volje I strpljenja – prevazići će se. Slobodne Ribe – o, itekako će se udvarači vrtjeti oko vas. Biće tu I onih koji žele sa vama tajnu priču I avanturu, biće onih koji obećavaju kule I gradove, a biće I onih oko kojih se vrijedi potruditi. Birajte sami.

Posao

Prvu polovinu avgusta ćete najbolje iskoristiti ukoliko pobjegnete od svega I svih na odmor. Ukoliko niste u prilici – spremite se na more obaveza, na zategnute odnose sa kolegama I saradnicima, na vrlo nelojalnu konkurenciju I na to da će se od vas očekivati da “peglate” ono što su drugi zabrljali I pokvarili. Kao I kada su emocije u pitanju – ne donosite ishitrene poslovne odluke, koliko god vam u nekim momentima bilo teško I koliko god vas svi nervirali I opterećivali. Izgurajte, pokažite šta znate I umijete.

Zdravlje

Prva polovina mjeseca je I mentalno I fizički opterećujuća po vas. Pokušajte da u svakom danu pronađete dovoljno prostora za sebe, za svoj odmor I za opuštanje.

