Osobe rođene u ova tri horoskopska znaka su pravi tirani – svi ih se boje!

Uz njih nikada nećeš doći do izražaja, koliko god to pokušavala Često je takvo ponašanje povezano s datumom rođenja i horoskopskim znakom U društvu moraju biti u centru pažnje i uvijek vode glavnu riječ – njihova je prva i zadnja! Ako i želiš nešto reći, jednostavno te ignoriraju i nastavljaju po svojem. Sigurno si susretala ili čak u svom užem društvu imaš takvu osobu, zar ne? Onda je također velika vjerojatnost da je ta osoba rođena u jednom od ova tri horoskopska znaka – koji su ponekad pravi tirani… Jarac Jarac je prilično ambiciozan horoskopski znak koji svoju odgovornost shvaća vrlo ozbiljno. Osobito na poslu želi uvijek biti najbolji i ispred svih. Međutim, njegova se ambicioznost može vrlo brzo prebaciti u nešto negativno. Naime, često pri tome zaboravlja na druge te nema obzira prema nikome. Timski rad? Ne bi išlo. Glavno je da jarac dođe do svog cilja. A drugi ga, naravno, moraju pratiti. Zbog te svoje potpune usmjerenosti ka cilju su osobe rođene u znaku jarca prilično tiranski nastrojene. Međutim, zapravo se u njima sakriva i meka strana… pišpe “Miss7”

Bik I bik se ubraja među tiranske horoskopske znakove. I to usprkos tome što spada među najvjernije prijatelje. Sve će napraviti za svoje najdraže, a i na poslu uvijek daje sto posto. Naime, ne želi nikoga razočarati. Upravo to može uzrokovati probleme. Vrlo brzo se zapali za neku stvar pa može postati neugodan i pravi tiranin. Ako nešto ne ide kako si je zamislio, prilično se razljuti te ponekad bude i jako glasan. Ako nešto doista želi, radije neka malo smanji svoj zapovjednički ton.

Lav Kao što već znamo, lav je rado u centru pažnje i uživa kad privlači sve poglede. Rado sluša komplimente na svoj račun i privući će svaku moguću pažnju. To lavu treba kao zrak za disanje. Upravo zbog činjenice da lav toliko voli biti u centru pažnje, napravit će sve da tako i ostane. A pri tome može biti vrlo neugodan. Naime, ovaj horoskopski znak ima vrlo dominantnu i tiransku stranu. Govoriti drugima što trebaju raditi definitivno se ubraja u njegove karakteristike. Lav bi trebao pokušati iskoristiti svoj karakter za nešto pozitivno, umjesto da maltretira ljude oko sebe.

