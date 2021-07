Temperatura će danas ići i do 35°C: Objavljena prognoza do ponedjeljka

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 10, Grude i Ivan-sedlo 14, Bugojno, Sarajevo i Zenica 16, Sanski Most i Tuzla 17, Bihać 18, Gradačac 22, Mostar 25 stepeni. Atmosferaki pritisak u Sarajevu iznosi 944 milibara, za 2 milibra je viši od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.

BIOPROGNOZA: Nakon svježijeg i ugodnijeg prijepodneva, sa porastom temperatura su kod osjetljivih osoba moguće umjerene tegobe u vidu glavobolje, nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Prilikom boravka na otvorenom, poželjno je djelimično reducirati aktivnosti u najtoplijem dijelu dana i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Sa noćnim satima biće ugodnije.

U subotu, 24.07.2021., u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32°C, na jugu zemlje do 35°C. prenosi “Radiosarajevo.ba

U nedjelju, 25.07.2021., u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38°C.

U ponedjeljak, 26.07.2021., u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21°C, na jugu zemlje do 25°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40°C.

Podsjetimo, meteorolog Nove TV Nedim Sladić, objavio je kako u našu zemlju stiže novi toplotni val.

On je u svojoj prognozi istakao kako nam se ujedno završava ugodnije ljetno razdoblje sa primjerenim temperaturama kalendaru.

