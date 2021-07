Ozbiljni znakovi da hitno morate na godišnji

Ako se svakog jutra budite u bolovima, na poslu ste dekoncentrirani i teško vam je obavljati zadatke, ako obožavate trenirati, a odjednom nemate energije ni za to, možda vam treba “reset”.

Budite se s glavoboljom

“Ako osjećate bol, vrijeme je da dogovorite godišnji. To znači da je stres počeo uzimati danak i ostvljati tragove na vašem tijelu”, kaže Ray Sadoun, specijalist za mentalno zdravlje i oporavak od ovisnosti. “Ako se često budite s glavoboljama to može značiti da u noći škripite zubima zbog stresa. Nekoliko dana godišnjeg pomoći će vam da se opustite”, dodaje.

Trošite više novca nego inače

“Ako ste primijetili da trošite više, da kupujete više odjeće nego inače ili da ste počeli trošiti na igre na sreću to znači da tražite da vam se podignu razine dopamina kako bi se lakše nosili sa stresom i iscrpljenošću”, kaže Mandy Kloppers, psihijatrica. prneosi “N1“.

Postoji opasnost da ćete eksplodirati ili implodirati

“Ako se netko osjeća preplavljeno ili preopterećeno, puno im je lakše eksplodirati ili implodirati. Ako se dogodi ovo drugo, počnu se izolirati i manje sudjelovati u svakodnevnim aktivnostima. Ako, pak, eksplodiraju, bit će više reaktivni nego inače. Brže će poživčaniti i reći stvari koej inače ne bi. Naposljetku, ako primijetite da se ponašate drugačije nego inače, vrijeme je za odmor”, kaže terapeut JF Benoist.

Ne osjećate povezanost ni s poslom, ni s kolegama

Ovo je jedna od najvećih emocionalnih znakova da vam hitno treba odmor. Ako vas stalno frustriraju kolege, živcira vas šef, kao i klijenti znači da nećete ponovno biti efikasni na poslu dok se ne odmorite.

Pad libida

Ako vam je odjednom libido iznimno nizak, a inače niste imali problema, stres od posla mogao bi biti krivac. Najbolje je da dogovorite godišnji i dobro se domorite.

Debljate se

Ako ste se u zadnje vrijeme udebljali, možda vam treba godišnji. Naime, sa stesom se u tijelu povećava i hormon stresa, a to dobodi do nakupljanja neželjnih kilograma. Naime, kortizol našem tijelu govori da treba skladištiti energiju, a ona se skladišti kao salo.

Nižu vam se greške na poslu

Razdražljivi ste, niste koncentrirani, a uz to ste letargični i to sve je uzrok čestih grešaka na poslu. Iako je normalno pogriješiti, ako se to počelo događati stalno, to bi mogao biti znak da se ne možete koncentrirati na posao i da vam treba odmor, piše Eat this.

