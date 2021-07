Noćno znojenje: kako nastaje i što pomaže protiv te neugodne pojave?

Jedno je ipak sigurno, bez obzira na uzrok, doista je svima mrsko Donosimo moguće okidače i što pomaže…

Donosimo moguće okidače i što pomaže…

Što je noćno znojenje? Kao što i samo ime govori, noćno znojenje je zapravo pojačano znojenje noću. Uzroci tome mogu biti mnogi – od kojih je većina bezazlena i očita. Na primjer, jednostavno je previše toplo ispod popluna ili je spavaća soba pregrijana. Ako nema drugih simptoma osim samog znojenja, vjerojatnost da je bolest odgovorna za znojenje je manja. U medicinskom smislu, noćno znojenje („noćna hiperhidroza“) obično znači redovno jako znojenje noću tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Ovdje uzrok nije odmah očit, a mogu biti odgovorne razne bolesti. Pacijenti se često bude noću s odjećom i prekrivačima toliko znojnim da moraju ustati i presvući ih. U težim slučajevima, pogođeni se čak moraju tuširati kako bi sa tijela očistili znoj. Preko dana se, međutim, teško ili nimalo ne znoje.

Noćno znojenje i problemi sa spavanjem Budući da se pogođeni često probude iz sna zbog noćnog znojenja, danju obično pate od umora i osjećaju se iscrpljeno i pod stresom. A loš san može dugoročno oslabiti imunološki sustav, što nas čini osjetljivijima na zarazne bolesti.

Uzroci noćnog znojenja Neki od uzroka noćnog znojenja uključuju: • loši uvjeti za spavanje, npr. vrućina u sobi, debeli prekrivači • zarazne bolesti, npr. gripa • lijekovi, npr. antidepresivi • konzumacija alkohola, začinjene hrane ili nikotina • metaboličke bolesti, npr. hipertireoza ili dijabetes • menopauza • pretilost • trudnoća • karcinomi, npr. rak limfne žlijezde ili leukemija • upala pluća • autoimune bolesti, npr. reumatoidni artritis • psihološke poteškoće, npr. stres, strahovi, emocionalni stres ili poremećaji spavanja • neurološke bolesti, npr. Parkinsonova bolest Međutim, ne može se pronaći jasan uzrok znojenja u svim slučajevima. Tada se govori o idiopatskom noćnom znojenju, u kojem je stvaranje znoja preaktivno. Oboljeli pacijenti često pate od znojenja tijekom dana. piše “Miss7”

Kada treba posjetiti liječnika zbog obilnog znojenja? Ako su česta noćna znojenja, za koja nema očitog razloga, često se treba obratiti liječniku. Isto vrijedi i ako se pojave jedan ili više sljedećih simptoma: • groznica • iznenadni gubitak kilograma • difuzna bol • probavne smetnje • teškoće u disanju Terapija: što pomaže protiv obilnog znojenja noću? Općenito se primarno liječi osnovna bolest koja uzrokuje noćnu hiperhidrozu. Međutim, postoje i neke mjere koje pacijent može sam poduzeti kako bi spriječio noćno znojenje. To uključuje: • ograniči ili izostavi stimulanse kao što su alkohol i cigarete • pij dvije do tri litre vode dnevno • popij najviše dvije šalice kave dnevno – zadnju popodne • izbjegavaj masna i začinjena jela navečer • obrati pažnju na optimalnu temperaturu za spavanje: za većinu ljudi to je između 16 i 19 stupnjeva • uvedi rituale opuštanja – na primjer, učenjem tehnika disanja • istuširaj se mlakim tušem (ne hladnim, on samo potiče cirkulaciju krvi) • obrati pažnju na prozračnu i laganu odjeću

Što ako se znojenje nastavi? Ako ovi savjeti ne pomognu, iza znojenja bi se mogle skrivati razne bolesti. Tada je vrijeme za posjet liječniku. Svatko tko uglavnom pati od mentalnih problema treba potražiti pomoć psihoterapeuta.

