Snovi o padu često najavljuju velike životne promjene – 7 snova o padanju i šta oni znače

Oni takođe mogu ukazivati na strah uzrokovan gubitkom kontrole. Pad može predstavljati osjećaj bespomoćnosti, ali da bismo mogli tačnije protumačiti san potrebno je uzeti u obzir i neke druge znakove koji nam se jave u snu.

1. Snovi o padu sa neba; Da li ste ikada sanjali da bespomoćno padate sa neba? Ovakvi snovi se često dešavaju kada prolazimo kroz velike životne promjene. Usporeni pad sa nekog visokog mjesta može pokazati da se nalazite na raskrsnici života i da ne možete donijeti odluku kojim putem krenuti.

2. Kada se spotaknete i padnete; Još jedan uobičajeni san je onaj kada se spotaknemo o nešto i padnemo. Ovaj san može ukazati na to da ste zabrinuti zbog nekog zaostajanja ili kašnjenja, možda u svojoj karijeri. Može takođe ukazivati na stres zbog kojeg često pravite greške.

3. Snovi o padu sa litice; To bi moglo značiti da ste zabrinuti zbog gubitka kontakta sa važnim područjem svog života. To takođe može značiti da se vaši prijatelji udaljavaju od vas i sklapaju prijateljstva sa novim ljudima. Pad sa litice takođe može predstavljati strah.

Kada ne znate tačno ishod neke situacije i plašite se kako će se ta situacija razvijati. 4. Snovi o padu sa zgrade; Kada sanjate da padate sa zgrade to može ukazati na strah od nepoznatog. To takođe može značiti da ste razočarani u sebe ili da niste uspjeli postići neki cilj koji ste željeli.

5. Snovi u kojima padate i bivate povrijeđeni; Ako padate i osjećate bol u snu to bi moglo značiti da patite na javi. Ako vas je nego gurnuo i vi padate te budete ozlijeđeni, to znači da se osjećate izdano. Neka vam to bude znak da preispitate svoje veze u budnom životu,piše Infpult

6. Kada sanjate da padate niz stepenice ili u liftu; Noćne more o padu niz stepenice ili u oknu lifta mogu ukazivati na to da vaše emocionalno stanje brzo opada. To obično može ukazati na pad samopouzdanja. Morate pažljivo preispitati šta vam se skoro desilo i pokušati vratiti samopouzdanje.

7. Sanjati da neko drugi pada; Ako ste zabrinuti zbog nekoga, poput prijatelja ili člana porodice, mogli biste sanjati da oni padaju. Možda neko od vaših bližnjih ima zdravstvenih problema ili prolazi kroz tešku životnu fazu.

