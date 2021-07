IVANA SELAKOV JE SUPRUGA UPOZNALA PREKO FEJSBUKA PRIJE 13 GODINA: Pjevačica otkrila detalje! Imala sam strašnu tremu!

Pevačica Ivana Selakov je 13 godina u braku sa suprugom Peđom, koga je upoznala preko društvene mreže Fejsbuk.

Sam čin upoznavanja se odvio u jednom prestoničkom kafiću, a kako bi bila sigurna sa kim se upoznaje jedan pevač je stao u njenu zaštitu i “izrešetao” pitanjima, tada, nepoznatog dečka.

Evo kako je priča počela…

“Tad je bio aktuelan Fejsbuk, to je bilo davno. Nisam tada još uvek bila poznata ličnost, znači tek posle Marijine pobede na ‘Evroviziji’. Bila sam članica grupe ‘Bjuti kvins’ i spremale smo pesmu za ‘Beoviziju’ i meni je Marko Kon rekao da otvorim profil na Fejsbuku, taman za promociju pesme. Tad nije bilo mnogo ljudi na toj društvenoj mreži, ali slali su nam reči podrške. Dobila sam jednu poruku od Peđe, dopala mi se ta njegova slika, viša sila, poslao mi poruku da navija za nas, ja sam se zahvalila i to je bilo to. Ali smo mi krenuli da se dopisujemo i to je trajalo mesecima”, objasnila je Ivana Selakov, pa je dodala:

“Nakon tri meseca dopisivanja, mi smo se videli. Opet je i to vezano za Acu Lukasa. Imala sam strašnu tremu, povela sam dve drugarice, i u istom lokalu je bio Aca sa svojim društvom. Ja kažem njemu: ‘Čekam ovde da se upoznam sa jednim likom’, kaže meni Aca: ‘Ne brini, to ću ja da preuzmem’. I sad sedimo moje dve drugarice iz grupe i Aca Lukas i dolazi Peđa i vidi mene sa njim, on se oduzeo! I onda je krenulo Acino rešetanje, ali prošao je test i nastvili smo da se viđamo”,piše Stil

Sada imaju ćerkicu i uživaju u svakom trenutku koji provedu zajedno.

“13 godina je prošlo, sad imamo ćerku. Sad da mi neko ispriča, ne bih verovala. To se tad desilo, i eto”, objasnila je Ivana Selakov u emsiji “Premijera Vikend – Specijal”.

