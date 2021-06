Znakovi Zodijaka koji vole da iskorištavaju druge – Strijelčevi su često veliki manipulatori

Stručnjaci za astrologiju će vam pomoći da otkrijete ko to tačno iz vašeg okruženja voli da gleda kako patite. Istraživanje je pokazalo da skoro svi znakovi imaju tendenciju da izvuku zadovoljstvo iz tuđe patnje ali samo predstavnici ovih 5 znakova mogu to namjerno da učine.

Strijelac: Strijelci su često veliki manipulatori koji mogu da vas iskoriste za svoje potrebe. Ne želite ih na svom putu kada želite nešto postići i zato ih je najbolje zaobići ako su u prilici da vam budu potencijalni neprijatelji ili suparnici.

Oni nemaju svrhu da vam urade nešto loše, ali uradiće to ako požele bez ikakovg problema. Jarac: Mogu da budu jako grozni ako ste im neprijatelj. Vrlo su opasni i mogu da vam učine nešto loše i to sve zbog zavisti. Vole da šire glasine i nikada nećete saznati da oni stoje iza toga jer su vrlo dobri u tome.

Blizanci: Blizanci vole da gaze ljubav. Savršeni su kada se zaljubite u njih, ali im to vrlo brzo dosadi i onda počnu da rade stvari koje su radili i prije veze. Vole da se igraju sa osjećanjima i neće vas pustiti tek tako da odete iz njihovih života. Pričaće loše o vama svima koji vas vole i cijene, i vi nikada više nećete biti isti, osim tek kada dođe do rastanka sa njima.

Lav: Lavovi kada su bijesni postaju jako osvetoljubljivi. Dešava im se da imaju izljeve bijesa zbog zavisti od tuđih uspjeha. Njihova osveta je strašna jer čekaju pravi trenutak u kom će vam pokazati ko su oni i šta su i dobijati iskreno zadovoljstvo zbog učinjenog. Nisu skloni opraštanjima, ali ako im se neko ne sviđa, spremni su da daju to do znanja.

Škorpija: Škorpije su patološki vampiri koji dok gledaju kako drugi pate, oni u tome uživaju jer im je to i potrebno. Muški pol škorpiona se može pohvaliti velikom željom za spletkama i vole da postave ljude jedne protiv drugih čisto da vide šta će se dogoditi. Od ostalih horoskopskih znakova koji nisu ušli u top 5, mogu se izdvojiti sljedeći znakovi koji takođe vole da gledaju vašu patnju ali ne i da nanose bol. To su: Djevice, Ribe i Rakovi. Vole da se osvećuju ali neće to učiniti na neki loš način, piše “Infpult“.

