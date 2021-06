Doktori rekli da joj je bol u glavi migrena, a onda je slučajno otkrila užasnu istinu

Da i doktori znaju da se prevare u početnoj proceni stanja pacijenta na pregledu, potvrđuje i snimak TikTokerke po imenu Kortrubs koja je otkrila da je nedavno preživjela moždani udar.

Žena je došla na pregled žaleći se na intenzivan bol u glavi praćen utrnulom rukom i zamućenim vidom.

Doktor opšte prakse samo što je nije ismijao što je zbog toga došla njemu, konstatujući da je riječ o običnoj migreni koja se riješava sa nekoliko pilula.

Međutim, uporna žena zahtjevala je od doktora da je preusmjeri na neurologa koji je malo detaljnije ušao u njen slučaj.

– Neurologu su bila potrebna 24 časa da bi došao do zaključka da sam imala moždani udar. Još kod ljekara opšte prakse osjećala sam se loše, kao da ću da padnem u nesvijest koliko sam imala nesvjestice. Ipak, on me nije razumio. Ovaj doktor jeste potvrdivši mi zebnju narednog dana – preživjela sam moždani udar – kaže žena iz Australije u snimku koji je pogledalo skoro pola miliona ljudi.

Ona je naglasila da je kod prvog doktora čak i medicinska sestra, ničim izazvana, pokušala da joj naturi svoje mišljenje i potvrdi doktorovo da se radi o migreni.

– Pomislila sam: ‘U redu, hajde da ipak sačekamo par sati i probamo da dobijemo i mišljenje stručnjaka. Ruku nisam ni osjećala. Znala sam da nešto nije u redu. Kad sam se tokom vađenja krvi iz vene onesvijestila, smjestili su me na odjeljenje do jutra. Tada mi je rečeno da sam imala moždani udar – dodala je Australijanka.

Ona je na kraju željela da upozori mnoge koji osjećaju neke simptome a nisu zadovoljni odgovorima ljekara opšte prakse da istjeraju istinu na čistinu, jer ko zna šta im se zaista dešava u organizmima, piše “Objektiv“.

Facebook komentari