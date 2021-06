Gay samac iz Engleske posvojio je već šestero djece s posebnim potrebama: ‘Oni su moja misija’

Ben Carpenter (37) iz Huddersfielda u Engleskoj posvetio je svoj život pomaganju djeci s posebnim potrebama. Do sada je posvojio šestero djece, a prvo kada je imao tek 21 godinu

Ben je postao najmlađi homoseksualac koji je posvojio dijete u Velikoj Britaniji kada je svoje prvo dijete posvojio s 21. godinom. Sada je ponosni otac petero djece s posebnim potrebama i na misiji je pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Svoje šesto dijete, dvogodišnjeg Louisa, posvojio je u travnju prošle godine, nakon što je završio period tugovanja za svojim petim djetetom, Teddyjem.

Ben je prvo posvojio danas 14-godišnjeg Jacka koji ima autizam, a uz njega ima i Ruby (11), koja ima posebne potrebe, Lily (9), koja je gluha, Josepha (6), koji ima Downov sindrom te malenog Louisa.

Teddy, peto dijete koje je Ben posvojio, preminuo je 2019. godine. Iako je imao rijetki genetski poremećaj, uzrok smrti bila je sepsa. Nakon tog tragičnog gubitka, Ben je uzeo pauzu od posvajanja kako bi mogao tugovati za voljenim sinom.

Ipak, nije mogao dugo čekati i u travnju prošle godine pronašao je još jedno dijete koje treba njegovu pomoć. Maleni Louis ima cerebralnu paralizu i slijep je te je najnoviji dodatak ovoj neobičnoj obitelji.

Prije nego je počeo s posvajanjima, Ben je radio kao njegovatelj i kaže kako je oduvijek znao da želi obitelj, ali nikada nije smatrao da se mora raditi o njegovoj biološkoj djeci.

– Oduvijek sam znao što želim. Nikada nisam htio postati biološki otac jer biti roditelj je puno više od toga. Htio sam pomoći djeci koja su najranjivija i kojima najviše treba briga te dom pun ljubavi. Imao sam mnogo toga za dokazati u tako ranoj dobi. Morao sam pokazati da sam dovoljno zreo i da mogu pružiti toj djeci ono što im treba. Ono što je dobro kod posvajanja, za razliku od prirodnog puta kojim se dobivaju djeca, je to što možete birati spol djeteta. Tako sam za početak uzeo dječaka, a zatim djevojčicu jer sam mislio da će to biti savršen par. Zatim su me pitali hoću li uzeti i biološku sestru svoje Ruby i pristao sam. Tako da sam onda imao dvije djevojčice i jednog dečka pa sam morao uzeti još jednog dječaka kako bih izjednačio snage. Prijavio sam se za posvajanje djeteta s Downovim sindromom i već tri dana kasnije dobio sam bebu koja se tek rodila s tim stanjem – ispričao je Ben.

Nekoliko godina kasnije, u časopisu je naišao na članak o jako bolesnom dječaku Teddyju kojem je očajnički trebala obitelj.

– Nakon puno razgovora i posjeta, odobrili su mi posvajanje. Tada sam imao petero djece i bio sam presretan. Svima nam je bilo prekrasno zajedno. No 2019. Teddy je tragično preminuo od sepse. Bio sam uništen i krivio sam sebe jer sam se pitao jesam li mogao napraviti nešto više kako bih ga spasio. Prije nego je Teddy preminuo, kontaktirali su me i pitali bih li posvojio još jednog dječaka s teškim moždanim problemima. Pristao sam, ali tada nas je Teddy napustio i zaustavio sam proces posvajanja jer mi je trebalo vremena za tugovanje. Početkom 2020. shvatio sam da me i taj maleni dječak treba i da sam ja možda njegova posljednja opcija pa sam opet pokrenuo postupak. Louis nam se pridružio lani u travnju i od onda odlično napreduje – priča Ben.

Kaže kako se sva njegova djeca međusobno odlično slažu te da mu je kuća uvijek puna radosti i veselja.

