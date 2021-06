Test ličnosti: Izaberite kuću i saznajte nešto više o sebi

U suštini kuća predstavlja zonu slobode, mjesto gdje možete biti ono što vi zaista jeste, bez lažnog predstavljanja i osuda drugih ljudi. Međutim, kuća takođe može predstavljati i sinonim za strah, ukoliko ste imali strašno djetinjstvo, loše roditelje ili ako ste doživjeli neke traume u mladosti.

Kako god bilo, ovaj test će vam pokazati u suštini kakvi ste vi kao osoba tj. ličnost. Jednostavno izaberite kuću sa slike koja vam se najviše sviđa potom pročitajte tekst pod kojim brojem se nalazi kuća:

Kuća broj 1

Vrata vašeg doma su uvek otvorena za sve! Vi ste jedna topla i prijatna osoba. Uvek ste tu da pružite pomoć onima kojima je potrebna. Veoma ste pozitivni i sve što radite – radite uz široki osmeh! Volite da budete stub na koji ljudi mogu da se oslone. Osobe koje vas dobro poznaju, nikada neće biti iznenađene kada vas vide kako trčite da pomognete potpunom strancu, jer se od vas to i očekuju.

Na vas svi mogu da računaju – u bilo kom trenutku! Nije vam problem da se probudite u tri ujutru, kako biste sat vremena slušali prijatelja dok vam preko telefona plače, jer je upravo izašao iz duge veze. Nekada i preterujete, pa ste u stanju da sebe dovedete u lošu situaciju zbog drugih. Ali, to je samo još jedan dokaz koliko je vaše srce veliko! Budite ljubazni kao što jeste, bez obzira na to što će vam neki ljudi zameriti. Budite i oprezni, jer će neko vašu dobrotu želeti da iskoristi. Znamo da je teško balansirati između ljubaznosti i opreznosti, ali kada ste vi u pitanju – najveći izazov će vam biti da kroz život upravo to naučite.

Kuća broj 2

Vi vodite tajni život. Ne volite da ljudi znaju šta se događa u vašem životu. Ne volite da neko zna kako se osećate, o čemu razmišljate i koji su vaši planovi za budućnost. Vi se trudite da sva vrata u vašem životu budu zatvorena, a zavese na prozorima navučene – jer samo tako ste sigurni da dobro skrivate sve tragove. Vi ste jedina osoba koja može da kontroliše svoja osećanja. Ne dozvoljavate da neko iskoristi vašu ranjivost, ili pak sreću. Zbog toga niko nikada ne zna kako se vi zaista osećate, da li ste tužni ili srećni.

Imali ste teže detinjstvo. Suočili ste se sa raznim problemima, i nekom vrstom maltretiranja (može biti da je reč o fizičkom, ali i psihičkom maltretiranju). Upravo je to razlog zbog čega ste podigli zidove oko sebe i zbog čega ne dozvoljavate da neko dopre do vašeg srca. Međutim, ovakvo ponašanje nije uvek dobro jer na taj način odbijate ljude kojima je iskreno stalo do vas. Trebalo bi da dozvolite da neko svojom svetlošću odgurne mrak koji vas je “pojeo”. Nemojte biti toliko strogi. Neka vam dobri ljudi vrate osmeh na lice. I zato, sledeći put kada vas prijatelj pita: “Da li si dobro?” – duboko udahnite i priznajte da niste, ali da ne znate kako da pričate o tome. Na ovaj način ne otkrivate nikakve detalje, ali ste opet napravili korak više. Idući put možda i otvorite dušu, a to bi skinulo veliki teret koji godinama nosite na leđima.

Kuća broj 3

i ste večiti entuzijasta! Obožavate sve što vam život pruža i rado se odazivate svakom novom izazovu. Nesebično ste predani i privrženi poslu. Volite da istražujete i provodite vreme u prirodi. Obožavate da pomerate granice i postavljate nove rekorde u životu. Za vas je život prelep i vi čvrsto verujete da svaka osoba na svetu ima svrhu postojanja. Vi imate tu sposobnost da i u teškim situacijama pronalazite pozitivne strane. Zračite optimizmom, zbog čega vam se ljudi posebno dive. Obožavate životinje! Ukoliko već posedujete kučnog ljubimca, budite sigurni da je to najsrećnija životinja na svetu – jer da je mogla da bira, boljeg vlasnika od vas ne bi nigde našla. Ljudi vole da budu u vašem društvu, zbog vašeg pozitivnog pogleda na svet.

Međutim, sve ima svoju lošu stranu, pa i vaš vedri duh. Ogroman optimizam bi mogao da bude vaša propast! Stoga je važno da prihvatite to da ćete i vi u životu nekada biti poraženi, da ćete pasti, klonuti duhom… Sve su to faze u životu koje kad-tad dođu, ali i prođu. I zapamtite: Prava doza realizma u životu omogućava da budemo pozitivni, imamo optimistične predstave i želje, ali ih držimo na nivou koji nas ne vodi ka stalnim izneverenim očekivanjima.

Kuća broj 4

i ste kao otvorena knjiga. Stvari oko vas su kristalno jasne. Ne skrivate se i nemate dva lica. Kod vas ne postoji sivo, već samo crno ili belo. Uvek se predstavljate onakvim kakvi zaista i jeste. Na ljudima ostaje da vas prihvate ili ne. Vodite se vašim emocijama i jakim osećanjim – ako vam se vrišti od sreće vi ćete uzvikivati nasred ulice. Ako vam se plače, bez stida ćete zaplakati pred bilo kim i u bilo kom trenutku. Nikada nećete potisnuti emocije, već ih svesno puštate da one isplivaju na površinu – svidelo se to drugima ili ne. Vi kada volite – vi volite do srži! Ali, isto tako otvoreno stavljate do znanja da vam nečije prisustvo ne prija.

Ljudi vas vole jer sa vama uvek znaju “na čemu su”. Nema laži i foliranja, kao ni straha od toga da budu izigrani. Vi ste veoma iskreni i otvoreni. U ljubavi vas partner može lako “pročitati” što dodatno olakšava komunikaciju. Međutim, to nekada može biti i frustrirajuće, jer ne možete da prikrijete određeno razočarenje, pa partner to nekad može da iskoristi protiv vas. Uvek govorite ono što mislite i zbog toga je važno da naučite kako da kontrolišete osećanja kako ne biste povredili drugu osobu.

Kuća broj 5

Imali ste problematično detinjstvo i sećanja na to nikako ne blede. Ali, ono što vas čini posebnim jeste to što vi zaista znate da učite na sopstvenim greškama! Loša iskustva koristite kroz dalji život. Ne dozvoljavate sebi da ponovite iste greške. Veoma ste pametni i uvek, pre nego što donesete važnu odluku, razmislite o tome još tri puta! Naučili ste kako da situaciju okrenete u svoju korist. Vi verujete u sebe i svoje mogućnosti. Svesni ste potencijala koji posedujete i to vam niko ne može oduzeti!

Postavljate sebi ciljeve i gotovo uvek ih ostvarujete. Vi ne žalite zbog burne prošlosti. Naprotiv, naučili ste kako da je prihvatite i iskoristite na najbolji način. A, to ne zna svako! Postoje dani u vašem životu kada vas depresija uhvati pod svoje, tada ste u stanju da ceo dan provedete u krevetu. Ali, isto tako znate da narednog jutra ustanete vedri i nasmejani, poput lepršavog leptirića – spremni da punim plućima udahnete vazduh novog dana!

Kuća broj 6

Vi ne verujete svakome. Da biste stekli poverenje potrebno vam je vreme, a kada to učinite – ostvaruje se veza za ceo život! Bilo da je reč o ljubavi, prijateljstvu ili nekom poslovnom odnosu. Čak i kada vas “osoba od poverenja” izneveri ili razočara – vi je ne osuđujete, već je puštate da ode iz vašeg života, trudeći se da vas za nju dalje vezuju samo lepe uspomene. Različita iskustva, bilo da je reč o negativnim ili pozitivnim, naučila su vas da kroz život budete veoma oprezni.

Slatka priča kod vas ne prolazi, jer vi veoma dobro znate da procenite osobu. Vi ste osoba od poverenja i ukoliko nešto obećate – to će uvek biti ispunjeno. Uprkos svemu, vi imate pozitivan pogled na život. Ništa vas ne može slomiti, a iz svakog poraza izlazite još jači. Veoma ste racionalni i optimistični. Što je za svaku pohvalu.

Kuća broj 7

Vi se kroz život vodite sledećom rečenicom: “Život je lep i tako treba sve u njemu biti”. Obožavate da se oblačite lepo. Garderoba vam je veoma važna, moderni ste, atraktivni i volite da se hvalite novim “krpicama”. Uvek se trudite da vaš savršeni autfit upotpuni vašu ličnost i zato za vas “odelo čini čoveka”. Na izgledu vam mnogi zavide, a to je upravo ono što želite! Vaša kuća je veoma moderna. U njoj se nalazi uvek nešto novo i vi volite da pridajete važnost detaljima.

Često ste toliko zaokupirani materijalnim stvarima i dosta se opretećujete svojim izgledom, što nikako nije dobro. Morate da naučite da meditirate i da se malo opustite. Nekada ste toliko zaslepljeni samim sobom da ne primećujete život koji se odvija oko vas. Nemojte da ste sebični i posvetite se bliskim ljudima. Jer, odelo, ipak, ne čini čoveka.

Kuća broj 8

Vi ste po prirodi veliki entuzijasta! Imate strast ka čistim i neupadljivim stvarima. Prijaju vam osobe koje su otvorene i iskrene. One koje se ne trude da budu ono što nisu, samo kako bi se prilagodile određenom društvu. Vi ste svoji i zato tragate za ljudima koji su vama slični. Ne plašite se nikoga i ne trudite se da se nekome svidite. Jednostvano, dovoljni ste sami sebi.

Odličan ste govornik i kada želite da istaknete nešto – uvek stavljate fokus na suštinu i važnost. Verujete u društvenu harmoniju, veoma ste tolerantni i trudite se da prihvatite različite ljude. Veoma ste sigurni u sebe i verujete da sve što ste zamislili možete ostvariti. Ipak, budite oprezni. Jer život testira vas, a ne vi život!

Kuća broj 9

i ste veoma labilni i često se borite sami sa sobom. Loše stvari iz prošlosti želite da zaboravite, a kao da niste dovoljno hrabri da im okrenete leđa. Izgubljeni ste i stalno tražite odgovore na ista pitanja. Konstantno pokušavate da shvatite koji je vaš sledeći korak. I tako “tapkate” u mestu, postavljajući pitanja kao što su: “koja je svrha vašeg života?” Morate da se trgnete i da hrabro koračate kroz život.

Ne okrećite se da vidite šta je iza vas, već gledajte samo napred. Sve što vam je iza leđa ste već prošli, zašto se onda stalno vraćate na staro? Nekada znate da se izgubite u sopstvenim željama, zato je važno da naučite da kroz život idete korak po korak, a da pritom ne koračate na prstima – već da čvrsto stanete i osetite tlo pod nogama. Tek tada ćete biti svesni realnosti. Shvatićete da nije sve tako sivo, i da se uvek vidi svetlo na kraju tunela! I zato, samo hrabro, piše “Opušteno“.

