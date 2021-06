Ema pomogla nepoznatom muškarcu na parkingu tržnog centra: Dan kasnije dobila je od njega poziv ŽIVOTA

Vidjevši da se muči sa dvoje male djece oko sebe i tri prenatrpane kese na parkingu tržnog centra, dvadesettrogodišnja Ema Nesbi iz Helene u američkoj državi Montani nije oklijevala ni čas.

Potrčala je u pomoć ocu kome je sve živo ispadalo iz ruku, jer je u isto vrijeme gurao kolica. Ema nije ni slutila da će joj ta “asistencija” pred tržnim centrom potpuno promijeniti tok života.

– Bilo mi ga je žao. Borio se s kesama i djecom, bio je potpuno sam. Jedno dijete plače u kolicima, drugo se otima od njega, a on još nosi tri kese. Potrčala sam da mu pomognem. Desetak minuta trajalo je naše ćaskanje prije nego što je došla njegova supruga noseći u naručju još jedno dijete! Pitala sam se samo da li im je ovako svaki dan – napisala je Ema na Fejsbuku, prenosi ABC Fox MT iz Montane.

Ema je potom otkrila o čemu je pričala s tim čovjekom po imenu Piter dok je čekao ženu i zbog čega je njena priča iznenada postala bajkovita.

– Prvo smo se smijali novonastaloj situaciji. Morala sam da pitam Pitera da li mu je tako stalno? Bio je lijepo raspoložen, a vidjela sam da uživa u životu. Dok smo čekali ženu, pitao me je čime se bavim. Rekla sam da sam tek završila s fakultetom za poslovne komunikacije, kao i da šaljem CV-je, ali bez uspjeha. On mi nije rekao šta radi u životu, ali bih po svemu što sam vidjela, uključujući i auto koji je vozio rekla da mu lijepo ide. Pozdravili smo se kad sam upoznala suprugu koja mi se zahvalila na pomoći, naročito što sam umirila bebu koja je plakala u kolicima – napisala je Ema dodajući da je sa Piterom reda radi razmijenila brojeve telefona, pošto je nešto promrmljao da poznaje neke ljude iz svijeta medija i PR agencija.

Dan kasnije, Emin telefon je zazvonio. Bila je to Piterova supruga.

– Očigledno joj je ispričao za mene šta sam završila, pa me odmah pitala imam li vremena za kafu. Bila sam zbunjena ali sam pristala. Tog dana našla sam posao i to iz snova. Piter me je preporučio prijatelju koji drži jaku agenciju za istraživanja i evo, i poslije šest mjeseci sam tamo. Tog dana bio je zauzet i poslao je suprugu da popriča sa mnom. I ona je bila iz tog svijeta. Pomislila sam da je zaista istina kad se kaže ‘dobro čini, dobru se nadaj’. Vratilo mi se, a da nisam ni očekivala ovakav poklon od sudbine – zaključila je djevojka koja je već sada jedna od najangažovanijih u agenciji za koju radi zahvaljujući jednom čovjeku koga je upoznala na parkingu, prenosi “Objektiv“.

