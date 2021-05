Astrolozi ističu šampione laganja u Zodijaku – Zlatna medalja ide Blizancima

Narednih 5 znakova Zodijaka astrolozi smatraju za šampione u laganju: Blizanci: Zlatna medalja za njih ! Oni ne lažu namjerno, oni samo daju obećanja koja ne mogu ili neće ispuniti. Oni daju obećanja čak i kad su svjesni da ih neće ispuniti. Prave velike planove koje ne prati nikakva akcija, i to je ono što ljude nervira.

Vaga: One obično lažu za dobrobit nekoga ili nečega. Vage su poznate po svojoj reputaciji izvrsnih pregovarača jer su navikle ugoditi svima oko sebe, često kroz laži. Žele da sve uvijek uspije i da svi budu sretni. Ponekad manipulišu drugim ljudima praznim obećanjima.

Vodolija: Uprkos svojoj pouzdanosti i pravičnosti, Vodolije mogu biti nepredvidljive i neodgovorne. Hoće li Vodolija ispuniti obećanje ili ne, ovisi samo o tome kako je rasapoložen. Kada ne ispuni obećanje ili datu riječ tada se pravi da nema pojma o čemu pričate. prenosi “Infpult“.

Riba: One su vrlo zabrinute za druge. Pokušavajući da udovolje svima oko sebe često lažu. Govoriti ljudima ono što žele čuti i davati im neostvariva obećanja zapravo su laži, ali Riba to ne shvata tako. Iako su vođene dobrom namjerom, vrlo su nepraktične i ne promišljaju sve svoje postupke do kraja

Zbog toga tako često daju lažne nade drugim ljudima. Rak: Rakovi se neprestano trude nekome ugoditi i zato svjesno govore ljudima ono što žele čuti, iskreno vjerujući da će to biti ispravno iako obično nije. Međutim, čak i kad lažu oni to ne čine iz zlih namjera. Oni samo nikoga ne žele povrijediti.

