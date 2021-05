OVAJ HOROSKOPSKI ZNAK DAJE SAMO 1 ŠANSU – S NJIM NEMA ŠALE: NIKADA ne opraštaju greške – OBRATITE PAŽNJU

Gledajući povijest i boginje, koje su predstavljale pravdu, poput boginje Maat iz Egipta koja je za zadaću imala na vagu staviti pero i srce onog koji prelazi kroz svijet podzemlja, lako zaključujemo da ovaj znak balansira između dobrog i lošeg, pravednog

Tako nije ni čudno što ovaj znak pokazuje interese za pravdu i zakone, kao i za estetiku.

Vage su sedmi znak zodijaka, dolaze nakon Djevice (koje popravljaju ono oštećeno), a ispred su Škorpiona (koji transformiraju iz starog u nešto novo).

Vage se nalaze između reda i kaosa, i kao da pokušavaju balansirati između tog dvoje. Iako, ovaj znak može biti dosta neodlučan i teško donositi odluke.

Vaga je zračni, kardinalni i muški znak, što pak znači da je njihov intelekt naglašen, ali im reakcije ponekad mogu otići u suprotni znak (Ovan) – pa da se bijesom izraze, a ponekad i uz neku fascinaciju, na primjer, oružjem ili kroz muškarca, koji ima naglašene marsovske karakteristike (taman, mišićav, agresivan).

Tako i muške Vage mogu privući dominantnije žene, koje se ne boje preuzeti stvari u svoje ruke. Vage vole pričati o odnosima, ali i o svojim osjećajima.

Gotovo uvijek, željet će razgovarati i raditi nešto lijepo, nešto umjetnički i nešto u čemu se mogu izraziti, svime samo ne riječima. To će polje ipak ostaviti prethodnom znaku, susjednoj Djevici

Ovom znaku odnosi igraju jako veliku ulogu u životu, te sebe često do kraja ispunjavaju tek kroz vezu, brak ili, jednostavno, partnerstvo u kojem ima obostrane ljubavi. Vage imaju “dobro oko” za estetiku i uređenje interijera, kao i za cijenjenje umjetnosti, zbog svog dobrog osjećaja za boje i kontrast.

Često novac troše na slatkiše, kozmetiku, boje, tempere, bojice, ali i na dobre komade odjeće, za što posebno imaju dobro oko.

Ukoliko zaglibe u egu, mračna strana Vage mogu postati prevare ili odnosi stvoreni radi nekog određenog postignuća. Također, moraju pripaziti i na to da im estetika ne postane etika. prenosi “Novi“.

Vaga vlada sedmom astrološkom kućom koja govori o našem odnosu, braku, partnerstvu, kao i onome što projiciramo na partnera.

Vage su vrlo romantične i uživaju u intimnim momentima. Oni koji se zaljube u Vagu, svakako traže idealnog partnera. One sanjaju da imaju jakog, ambicioznog, izuzetnog i uspješnog partnera. Još jedan savjet: Vage nikako ne toleriraju agresivnost ili tenziju. Prije će sjediti i šutjeti nego se raspravljati. Nemojte ih uvlačiti u bilo kakvu raspravu tijekom prvog sastanka.

Nemojte nikad izolirati Vagu iz društva. Ona je jedan od najdruštvenijih znakova, iako preferiraju manje, intimnije grupe. Ljudi ovog znaka vrlo su ponosni na svoje uglađene i dobre manire i uživaju s manjom i odabranom grupom prijatelja.

Vage ne daju svoje srce tako lako, ali jednom kada ga daju onda je to do kraja života. Ukoliko volite Vagu i ona vam uzvraća ljubav, vi ste izuzetno sretan čovjek. One su vrlo osjetljive i pazite da ih ne povrijedite.

Kod Vage je sve u šarmu. One se svojski trude da vam ugode i naprave romantičnu atmosferu i morate to cijeniti.

Obično je Vagina prva ljubav iz srednje škole, njezina prava ljubav. Međutim, događa se da toga ne budu svjesne jer se razdvoje, a kasnije nikom ne daju drugu šansu.

Vaga se nikad ne vraća u prošlost i nema druge prilike! Ako vam da jednu, iskoristite je i ne čekajte drugu! Imate samo jednu šansu!

